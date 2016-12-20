Поборники веры освятили авариные участки дорог в Югре (ФОТО)

Публикации за 20.12.16

В Югре аварийно-опасные участки трассы были освящены. Священнослужители вместе с полицейскими посетили места, где погибли и пострадали участники дорожного движения на автодорогах, сообщает сегодня, 20 декабря, пресс-служба УМВД России по Хмао-Югре.

В частности, в Нефтеюганском районе обряд освящения мест высокой концентрации ДТП провел настоятель православного Прихода поселка Салым иерей Алексий Константинов. Он окропил святой водой дорожное полотно и прочитал молитву. Пожелали получить защиту и благословение на добрый путь и остановившиеся для отдыха водители большегрузов. Настоятель Прихода освятил всех желающих и пожелал каждому Божьей помощи в дороге.

Кроме того, священнослужитель воспользовался радиосвязью, обратившись к водителям транзитного транспорта с призывом к благоразумию на дороге и напомнил о том, что их ждут дома. Чтобы водители не забывали соблюдать правила безопасного поведения, госавтоинспекторы вручили им памятки «Особенности управления транспортным средством в сложных погодных условиях».

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.12.16

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