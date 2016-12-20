На трассе в ХМАО при столкновении с самосвалом погиб водитель легковушки

Публикации за 20.12.16

В Сургутском районе в ночь на 20 декабря случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Как сообщили в пресс-службе УМВД, авария произошла в 04:30 на 75 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск».

Полицейские установили, что 33-летний водитель «Лады Приоры», не выбрав безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении самосвалом Shacman, за рулем которого был 49-летний водитель. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте, его 28-летний пассажир был госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 8 человек получили различные травмы.

Сургут. Другие новости 20.12.16

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