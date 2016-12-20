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Югра

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Публикации за 20.12.16

Глава Нефтеюганского предприятия задолжал работникам более 1,6 млн

Глава Нефтеюганского предприятия задолжал работникам более 1,6 млн

Мировой судья Нефтеюганского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении гендиректора ООО «СУПТР-8». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, его признали виновным в невыплате заработной платы (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Суд установил, что руководитель указанной организации, имея возможность своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату, в период с ноября 2014 года по март 2016 года не выплатил своим работникам зарплату на общую сумму свыше 1,6 млн рублей.

При этом денежные средства, поступающие на расчетные счета предприятия, направлялись на расчеты с поставщиками, по кредитным обязательствам и другие цели. Суд признал гендиректора ООО «СУПТР-8» виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 20.12.16

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