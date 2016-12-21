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Югра

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Публикации за 21.12.16

Морозы в Югре привели к массовой задержке авиарейсов

Морозы в Югре привели к массовой задержке авиарейсов

В Югре сильные морозы стали причиной задержки вылетов самолетов из Сургута. «В Сургуте утром в среду из-за 48-градусного мороза задержаны несколько рейсов самолетов ATR, у которых есть ограничения по вылету из-за низкой температуры воздуха», – сказал сотрудник пресс-службы аэропорта Сургута.

В частности, по его словам, задерживается вылет самолетов в Новосибирск, Санкт-Петербург и Саратов. Ранее были задержаны рейсы в Томск, Красноярск, Тюмень, Уфу, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Нижний Новгород, Иркутск и Москву.

Кроме того, вылет и прилет восьми рейсов задерживается из аэропорта Нижневартовска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Это авиарейсы в Новосибирск, Минеральные Воды и Корлики. Также задержан вылет двух самолетов из Ханты-Мансийска из-за 46-градусного мороза в Тюмень и Кондинск.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.12.16

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