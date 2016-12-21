В Сургуте осудили экс-воспитательницу реабилитационного центра «Добрый волшебник» / Женщина сломала воспитаннику руку

Публикации за 21.12.16

Сургутский суд вынес приговор бывшей воспитательнице реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый Волшебник» Надежде Шанаевой. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, ее признали виновной оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (ч.1 ст.238 и п.«в» ч.2 ст.112 УК РФ).

Следствие и суд установили, что 4 мая 2016 года воспитательница учреждения, пытаясь напоить воспитанника центра кислородным коктейлем, силой удерживала его за руки, причинив ребенку травму.

В ходе расследования уголовного дела был выполнен большой объем следственных и иных процессуальных действий: проведены судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего и компьютерная экспертиза, проведены выемки распространенной в СМИ видеозаписи обстоятельств преступления, изъята и осмотрена вся служебная документация реабилитационного центра, по уголовному делу допрошено более 130 человек, в числе которых родители детей, посещавших отделение дневного пребывания реабилитационного центра, непосредственно сотрудники центра и другие лица, обладающие значимой для следствия информацией.

Приговором суда Надежда Шанаева признана виновной и ей назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Напомним, ранее был вынесен приговор в отношении бывшей заведующей отделением дневного пребывания реабилитационного центра. Суд признал женщину виновной в халатности и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Сургут, Иван Гридин

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