NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Югра

■■■■■■■■■

Публикации за 21.12.16

В Сургуте осудили экс-воспитательницу реабилитационного центра «Добрый волшебник» / Женщина сломала воспитаннику руку

В Сургуте осудили экс-воспитательницу реабилитационного центра «Добрый волшебник» Женщина сломала воспитаннику руку

Сургутский суд вынес приговор бывшей воспитательнице реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый Волшебник» Надежде Шанаевой. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, ее признали виновной оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (ч.1 ст.238 и п.«в» ч.2 ст.112 УК РФ).

Следствие и суд установили, что 4 мая 2016 года воспитательница учреждения, пытаясь напоить воспитанника центра кислородным коктейлем, силой удерживала его за руки, причинив ребенку травму.

В ходе расследования уголовного дела был выполнен большой объем следственных и иных процессуальных действий: проведены судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего и компьютерная экспертиза, проведены выемки распространенной в СМИ видеозаписи обстоятельств преступления, изъята и осмотрена вся служебная документация реабилитационного центра, по уголовному делу допрошено более 130 человек, в числе которых родители детей, посещавших отделение дневного пребывания реабилитационного центра, непосредственно сотрудники центра и другие лица, обладающие значимой для следствия информацией.

Приговором суда Надежда Шанаева признана виновной и ей назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Напомним, ранее был вынесен приговор в отношении бывшей заведующей отделением дневного пребывания реабилитационного центра. Суд признал женщину виновной в халатности и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 21.12.16

Морозы в Югре привели к массовой задержке авиарейсов. / Глава Нефтеюганского предприятия задолжал работникам более 1,6 млн. / СБР спокойно смотрит на допинговый скандал. «Большинство спортсменов уже отбывают наказание или завершили карьеру».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter