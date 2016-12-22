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Югра

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Публикации за 22.12.16

В Нижневартовске водитель маршрутки оставил детей на улице в 47-градусный мороз

В Нижневартовске водитель маршрутки оставил детей на улице в 47-градусный мороз

Чиновники администрация Нижневартовска организовали проверку информации, опубликованной в СМИ. Журналисты сообщили, что водитель маршрутного такси отказался подвезти двух детей в возрасте 10-12 лет в 47-градусный мороз, рассказали в пресс-службе города.

Сейчас чиновники выясняют, соответствует ли опубликованная информация действительности. Ряд СМИ сообщил, что водитель отказался подвести детей, несмотря на то, что маршрутка была полупустой. По данным регионального Гидрометцентра, в Югре уже несколько дней держится мороз на уровне 40 градусов и ниже, что ниже нормы на 15 градусов и более.

Кроме того, СУ СКР по ХМАО-Югре обратились к жителям с просьбой сообщать о фактах отказа в перевозке людей в маршрутках в сильные морозы. Также следователи напомнили, что отказ может быть расценен как уголовно наказуемое деяние, предусмотренное ст.125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности).

Следствие также напомнило и об ответственности родителей, которые должны следить за местонахождением своих детей и обеспечивать их безопасность.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 22.12.16

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