Житель Пыть-Яха ответит в суде за сексуальные и другие тяжкие преступления

Публикации за 23.12.16

Житель Пыть-Яха предстанет перед судом по обвинению в совершении насильственных преступлений. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, сотрудники следственного отдела по Пыть-Яху завершили расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в истязании, угрозе убийством, незаконном проникновении в жилище, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, грабеже (ч.1 ст.117, ч.1 ст.119, ч.2 ст.139, п.«б» ч.2 ст.131, п.«б» ч.2 ст.132, п.«г» ч.2 ст.161, УК РФ).

Установлено, что 12 июля 2016 года около 23:00 29-летняя женщина возвращалась домой из магазина. Когда она открыла дверь квартиры, на нее напал неизвестный мужчина. Он несколько раз ударил ее, закрылся в квартире и, угрожая убийством, изнасиловал ее, а также совершил насильственные действия сексуального характера. Кроме этого мужчина забрал у потерпевшей 3 тыс. рублей. После этого он пригрозил ей, убить ее, если та обратиться в правоохранительные органы.

Преступление раскрыто по «горячим следам». Злоумышленника установили и задержали в течение первых суток. Он находится под стражей. При расследовании уголовного дела было выявлено еще одно преступление – по версии следствия, обвиняемый в течение продолжительного времени наносил телесные повреждения своей сожительнице. Учитывая систематичность нанесения мужчиной побоев, его действия квалифицированы как истязание.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.

Пыть-Ях, Иван Гридин

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