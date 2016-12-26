Житель Нижневартовска попался с 19 кг наркотиков / Уголовное дело направлено в суд

Публикации за 26.12.16

Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Нижневартовска. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернет, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Следствие установило, что обвиняемый, желая заработать, нашел в интернете поставщика готовых наркотиков и договорился с ним о поставках и порядке оплаты за выполненную работу. Однако незаконную деятельность наркосбытчика пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Часть наркотических средств обнаружена у обвиняемого при задержании, а также в специально арендованной для хранения наркотиков квартире и тайниках, расположенных в лесном массиве.

Общая масса изъятых наркотиков превысила 19 килограммов. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении другого участника материалы выделены в отдельное производство.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 26.12.16

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