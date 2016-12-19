В Новом Уренгое сгорел склад товаров «М.Видео»

Публикации за 19.12.16

Пожарные локализовали возгорание на складе в Новом Уренгое, где находился товар компании «М.Видео». «В 11:17 объявлена локализация пожара. Сейчас идет проливка здания», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В пресс-службе «М.Видео» рассказали, что повреждено помещение, принадлежащее компании-партнеру, персонал не пострадал, передает «Интерфакс». «Товар, хранящийся на складе, застрахован», – отметили в пресс-службе.

Пожар на складе начался в понедельник утром. Площадь пожара составила почти 600 квадратных метров. В его тушении принимали участие 27 человек личного состава с помощью девяти единиц техники.

Новый Уренгой, Иван Гридин

Новый Уренгой. Другие новости 19.12.16

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