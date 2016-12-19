NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Ямал

■■■■■■■■■

Публикации за 19.12.16

В Новом Уренгое сгорел склад товаров «М.Видео»

В Новом Уренгое сгорел склад товаров «М.Видео»

Пожарные локализовали возгорание на складе в Новом Уренгое, где находился товар компании «М.Видео». «В 11:17 объявлена локализация пожара. Сейчас идет проливка здания», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В пресс-службе «М.Видео» рассказали, что повреждено помещение, принадлежащее компании-партнеру, персонал не пострадал, передает «Интерфакс». «Товар, хранящийся на складе, застрахован», – отметили в пресс-службе.

Пожар на складе начался в понедельник утром. Площадь пожара составила почти 600 квадратных метров. В его тушении принимали участие 27 человек личного состава с помощью девяти единиц техники.

Новый Уренгой, Иван Гридин

Новый Уренгой. Другие новости 19.12.16

Россия может лишиться двух чемпионатов по биатлону. Юниорские гонки и этап Кубка мира могут провести в других странах. / Трагедия, подобная аварии в ХМАО, могла случиться в любой из областей УрФО – результат проверки детских перевозок. / Детектор лжи, сокращение чиновников и еще больше проверок: губернаторы УрФО озвучили свои методы борьбы с коррупцией.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter