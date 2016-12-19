На Ямал пришли 50-градусные морозы / В Ноябрьске отменяют авиарейсы

Публикации за 19.12.16

На Ямале по 23 декабря ожидаются сильные морозы с понижением температуры воздуха до минус 45 градусов, в восточной части округа температура воздуха может понизиться до минус 50 градусов, сообщили в ГУ МЧС России по автономному округу.

Из-за мороза в минус 47 градусов сегодня был отменен рейс из Ноябрьска в Салехард. К вечеру в городе ожидается похолодание до минус 53 градусов. «Температура ниже допустимого уровня, поэтому рейс 17/18 отменили. Вылет борта на Салехард по метеорологическим условиям перенесли на среду, 21 декабря», – сказали в аэропорту Ноябрьска.

Отметим, что при температурах воздуха до минус 40 градусов допускают полеты всех типов самолетов и вертолетов как отечественного, так и иностранного производства, напоминает «Север-Пресс». При температурах ниже минус 45 градусов вводят ограничения на полеты самолетов региональной авиации типа СRJ-200, ATR – 42 и ATR – 72.

В региональном управлении МЧС отмечают, что в связи с низкими температурами может возрасти количество чрезвычайных происшествий, вызванных обрывом линий электропередачи и их перегрузкой, гидроударами в системах теплоснабжения, пожарами в домах с печным отоплением, повреждением в системах домового газового оборудования.

В связи с этим спасатели отмечают, что системы оповещения населения и все оперативные службы МЧС России по ЯНАО будут работать в режиме повышенной готовности. МЧС рекомендует не выходить на улицу и не покидать пределы населенных пунктов без необходимости, а также избегать пересечения ледовых преград по необорудованным переправам и пребывания на улице детей и домашних животных.

Ноябрьск – Салехард, Иван Гридин

Ноябрьск – Салехард. Другие новости 19.12.16

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