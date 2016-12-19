На Ашинском метзаводе произошел взрыв: один рабочий погиб, второй – в больнице

Публикации за 19.12.16

В Челябинской области рабочий металлургического завода погиб при взрыве плавильной печи.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, организована проверка по факту несчастного случая на Ашинском металлургическом комбинате.

Сегодня в 8:28 на территории ЛПЦ-2 Ашинского металлургического завода произошел взрыв плавильной печи. В результате один рабочий погиб, второй с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

По предварительным данным, причиной взрыва послужило попадание воды в результате сбоя охлаждающей системы. В момент взрыва рабочие находились на смотровой площадке, оценивали масштаб работы по устранению неполадки в системе охлаждения печи.

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Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поручил незамедлительно организовать проверку соблюдения техники безопасности на предприятии, в ходе которой дать юридическую оценку действиям виновных лиц.

В случае выявления нарушений действующего законодательства будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, сообщают в надзорном ведомстве.

Кроме того, в территориальном отделе полиции по данному факту организована процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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