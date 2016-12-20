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Публикации за 20.12.16

Пострадавшие при взрыве на Ашинском метзаводе могут получить страховку до 2 миллионов рублей

Пострадавшие при взрыве на Ашинском метзаводе могут получить страховку до 2 миллионов рублей

Родственники погибшего и пострадавший при взрыве печи на метзаводе в Аше могут рассчитывать на получение страховой компенсации в размере 2 миллионов рублей.

Как уже сообщал , утром 19 декабря в одном из цехов Ашинского металлургического завода взорвалась плавильная печь. В результате погиб главный энергетик предприятия, еще один сотрудник был госпитализирован с тяжелыми травами. Двое рабочих получили ожоги, им оказали помощь в медпункте предприятия.

По факту взрыва уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Между тем южноуральские страховщики сообщают, что родственники погибшего сотрудника и пострадавший могут претендовать на крупные страховые выплаты.

Пресс-служба ВСС, РСА и НССО сообщает, что по данным базы автоматизированной системы НССО, ответственность владельца завода застрахована в ООО СК «ВТБ Страхование». В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если произошедшее событие будет признано страховым случаем.

Чтобы получить компенсацию, пострадавшие должны написать заявление на выплату в офисе страховой компании и предъявить документ, удостоверяющий личность, и медицинское заключение с описанием характера полученных травм и продолжительности лечения. Родственникам погибшего необходимо предоставить свидетельство о смерти.

Размер компенсаций за причинение вреда жизни в результате аварии на опасном объекте составляет 2 миллиона рублей, а выплаты за вред здоровью определяются по таблице, утвержденной постановлением правительства РФ №1164. В соответствии с принципом действия такой таблицы пострадавший получает возмещение за сам факт травмы и не должен подтверждать фактические расходы на лечение. При этом размеры компенсаций зависят от вида травмы и степени её сложности. Например, травматический шок оценивается в 200 тысяч рублей, за ожоги положено страховое возмещение в размере 60 тысяч-800 тысяч рублей в зависимости от степени и размера ожога. За несколько травм компенсации суммируются в пределах 2 миллионов рублей.

Челябинск, Юлия Малецкая

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