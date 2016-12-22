Директора чебаркульского МУПа подозревают в получении взяток от угольной компании

Публикации за 22.12.16

В Чебаркуле задержан директор муниципального предприятия.

Как сообщили агентству «Новый День» в СУ СК России по Челябинской области, возбуждены уголовные дела в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Теплоком» и представителя коммерческой организации по фактам получения и дачи взяток соответственно.

По версии следствия, в течение 2015 года главный инженер МУПа, впоследствии ставший директором, получил более 200 тысяч рублей от поставщиков угля. В обмен сотрудник предприятия закрывал глаза на то, что объем поставленного топлива, был меньше чем указано в муниципальном контракте.

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Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и МВД России по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Малецкая

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