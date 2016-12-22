Голодающие жители общежитий Челябинска начали терять сознание

Публикации за 22.12.16

Резко ухудшилось состояние здоровья голодающих жителей челябинских общежитий.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», участники акции протеста, разместившиеся в коридоре общежития на улице Барбюса, 136 «в», начали терять сознание. К ним неоднократно вызывали медиков.

«Состояние критическое, – сообщает руководитель Совета жителей общежитий Челябинской области Алексей Миклин в социальных сетях. – Граждане отказываются от госпитализации. Правительство Челябинской области не реагирует. Голодовка продолжается».

Между тем, врачи уже предупредили участников акции об опасности летального исхода, к которому может привести дальнейший отказ от пищи.

Напомним, жители общежития по улице Барбюса голодают с утра 19 декабря. Именно здоровье нескольких из них ухудшилось.

Также в акции протеста участвуют обитатели зданий спецфонда по проспектам Комарова, 41 и Победы, 257 «в». Всего в акции участвует 80 человек.

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Как уже сообщал «Новый День», голодающие добиваются передачи общежитий в муниципальную собственность, что даст им право приватизировать помещения, в которых они живут. Однако власти региона уже более 10 лет противятся этому, объясняя свою позицию опасениями, что передача зданий, находящихся сейчас в специальном фонде, может нарушить права сотрудников областных учреждений, также живущих в стенах этих общежитий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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