Битва за свободу и справедливость. Гороскоп РИА «Новый День» на январь 2017

Публикации за 25.12.16

В январе Солнце сначала будет находиться в Козероге, а 20 января перейдёт к Водолею. Меркурий до 4 января будет у Козерога, а затем, перейдя к ретроградному движению, 8 января окажется у Стрельца. После этого он 12 января вернётся к Козерогу, и будет находиться у него до конца месяца. Венера в начале месяца будет у Водолея, а с 3 января окажется у Рыб. Марс почти весь месяц проведёт у Рыб, а 28 января уйдёт к Овну. Солнце будет поддерживать в людях упорство и работоспособность, нацеливая их на достижение практически ценного результата. Перейдя к Водолею, оно начнёт помогать устанавливать между людьми дружеские связи и организовывать их совместную деятельность. Также это подходящий период для усвоения различных знаний. Кроме того, в этот период люди особенно ценят свободу и справедливость. При Меркурии в Стрельце люди стремятся к свободному общению, а также легко верят позитивным новостям, большое значение в настроениях имеет надежда на улучшение жизни и, вообще, достижение чего-либо желаемого. При Меркурии в Козероге люди становятся суше, в разговорах концентрируются на практически значимых вопросах, больше говорят и думают о работе. Венера в Водолее способствует дружелюбию, люди охотно идут на контакт, это благоприятное время для возникновения объединения по интересам. При Венере в Рыбах люди обретают большую чувствительность, становятся мягче, отзывчивей, доброжелательней. Марс в Рыбах сохраняет таинственность, невнятен в объяснении своих целей, но охотно помогает в каком-либо деле, что означает, что он усматривает в этом свой интерес. Марс в Овне – это то, что обычно принято считать Марсом – боец, разрушитель, активный деятель с огромной энергией и решимостью идти до победы.

Гороскоп на конец декабря здесь

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон в январе сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Ураном, Плутона и ближних планет в их взаимодействии между собой. Напряжёнными будут краткодействующие аспекты Меркурия с Юпитером и Солнцем. В профессиональном плане гороскоп большей частью благоприятный. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по выполнению основной работы тоже на весь месяц позитивный. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходят периоды 10 – 17 и 27 – 31 января. На весь месяц положительный прогноз для коллективной деятельности, для работы в одиночку подходит только период с 6 по 11 января. Период благоприятен для интеллектуальной и творческой деятельности, технического и методологического обновления своей работы, смены направления или перспективы движения. Гармоничный Плутон будет формировать благоприятную окружающую обстановку и способствовать продвижению в делах. Подходящий период для самосовершенствования, приобретения новых знаний, исследовательской работы.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Во взаимодействии с местными партнёрами ожидаются проблемы в промежутки 10 – 14 и 25 – 29 января. Прогноз по основной работе тоже благоприятный. В течение месяца не рекомендуется действовать в одиночку, особенно, с 12 января, поскольку на Овнов начнёт влиять негативный аспект Плутона с Солнцем, который создает неблагоприятные внешние условия для самостоятельных действий. Зато гармоничный аспект Урана и Марса будет способствовать энергичной совместной деятельности и конструктивным преобразованиям в работе, поэтому прогноз по коллективной деятельности на весь месяц положительный. Подходящий период для расширения сферы деловых интересов, приобретения новых деловых связей, поиска новых направлений и перспектив. Возможно благоприятное стечение обстоятельств, которое неожиданно поможет продвинуться в новом направлении. Хорошие шансы для повышения социального статуса, продвижения в карьере, укрепления репутации.

В первой декаде января у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В работе с далёкими партнёрами возможны некоторые проблемы, но благоприятным будет промежуток с 6 по 10 января. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей позитивный.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. В основной работе небольшие проблемы возможны 5 – 6 января. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами возможны небольшие трудности.

Во второй декаде января у Овнов-мужчин финансовая деятельность остаётся предпочтительной, также как и сотрудничество с местными партнёрами. Прогноз по основной деятельности благоприятный, за исключением 13 и 18 января. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

У Овнов-женщин наилучшие перспективы сохраняются для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и финансов. Прогноз для выполнения основной работы позитивный, в конце периода ожидается улучшение. Для взаимодействия с местными партнёрами начало декады, до 14 января, не подходит, но на остальное время прогноз положительный.

В третью декаду месяца у Овнов-мужчин наилучший прогноз по-прежнему относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, при этом в промежуток 27 – 29 января ожидаются проблемы. Прогноз по выполнению основной работы полностью положительный. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами нежелательно.

У Овнов-женщин без изменений: наилучшим остаётся прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансам. В работе с местными деловыми партнёрами неблагоприятным будет промежуток 25 – 29 января. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный на весь период.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологическая ситуация в январе в значительной мере будет определяться негативными аспектами Плутона с Меркурием и Ураном. У Тельцов возникнет ощущение попадания в тупик: внешние события будут развиваться таким образом, что возможности для действия окажутся сильно ограниченными. Не исключено получение негативной информации. Ожидаются трудности в общении с коллегами, партнёрами, окружающими. Под влиянием Урана Тельцы могут предпринять попытки кардинальных изменений в профессиональной сфере, но, скорей всего, это будет воспринято негативно деловым окружением. Наилучший прогноз относится к сфере решения финансовых вопросов, но только для первых двух кварталов: на период с 23 по 30 января прогноз негативный. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит только середина месяца – промежуток с 11 по 23 января. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами на весь январь негативный. Коллективная деятельность также оценивается отрицательно, а одиночная – в основном, положительно.

У Тельцов-женщин на весь январь негативно оцениваются перспективы сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и финансовой деятельности, но на период с 27 января и до конца месяца прогноз по этой работе отрицательный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом, проблемы ожидаются в промежутки 7 – 8, 15 – 17 и 30 – 31 января. Негативно характеризуется коллективная работа, а одиночная деятельность оценивается, в основном, положительно. Негативный аспект Плутона с Ураном в гороскопе указывает на проблемы в результате каких-то существенных перемен в профессиональной деятельности. Возможно, что планы и действия Тельцов пойдут вразрез с мнением коллег и руководства, и это вызовет конфликт. В связи с этим, возможна самоизоляция Тельцов и автономная работа. Гармоничный аспект Нептуна и Солнца сформирует в январе походящие условия для творческого развития и самореализации в деловой сфере и вне неё. Благоприятные условия для личностного роста, самосовершенствования.

В первую декаду января у Тельцов-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами отрицательный. Сотрудничество с далёкими партнёрами нежелательно.

У Тельцов-женщин благоприятен прогноз для основной работы и решения финансовых вопросов. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами в эту декаду не рекомендуется.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин положительный прогноз для работы с финансами и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами по-прежнему отрицательный. Рекомендуется одиночная деятельность.

У Тельцов-женщин остаётся благоприятным прогноз по финансовой деятельности и выполнению основных профессиональных обязанностей. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 15 – 17 января. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами не рекомендуется.

В третью декаду у Тельцов-мужчин относительно благоприятен прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, но в конце месяца, 30 – 31 января, ожидаются проблемы. Для основной работы, финансовой деятельности и сотрудничества с местными деловыми партнёрами третья декада непригодна.

У Тельцов-женщин ситуация благоприятна для работы только в первую половину периода. Выполнение основных профессиональных обязанностей, финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами будут успешными только до 27 января. Взаимодействие с местными партнёрами в эту декаду не рекомендуется.

Близнецы

У Близнецов-мужчин основную роль в гороскопе на январь играют напряжённые аспекты Юпитера с Ураном и Нептуном и Урана с Нептуном. Эти аспекты указывают на невозможность и нежелательность для Близнецов каких-либо существенных изменений в жизни и профессиональной деятельности. Кроме того, в гороскопе присутствует негативный аспект Урана с Венерой, который будет отрицательно влиять на отношения с коллегами, партнёрами, близкими и, вообще, окружающими. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами ситуация станет благоприятной только с 19 числа. Успешная финансовая деятельность станет возможной с 10 января (при этом, по гороскопу, она будет развиваться с улучшением). Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятен только на короткий промежуток 23 – 24 января. А в основной работе в течение всего месяца ожидаются трудности. Близнецы будут испытывать желание расширить свою сферу деловых интересов и, возможно, найдут для этого какие-то варианты действий, но, судя по гороскопу, в январе у них в этом направлении ничего не получится. Рекомендуется ограничиться выполнимыми задачами, пережидая неблагоприятный период.

У Близнецов-женщин астрологический фон в январе будет сформирован из напряжённых аспектов Нептуна с Солнцем и Ураном и Юпитера с Ураном. Период неблагоприятен для профессиональной деятельности. Внешние обстоятельства будут складываться не в пользу Близнецов, но под влиянием Нептуна, они будут воспринимать это приятным для себя образом и приниматься за дела с неоправданными надеждами и неверным представлением о необходимых действиях. На самом деле, в первые две декады никаких условий для успешной работы не будет, и в третьей декаде, с 20 января, станет возможной только финансовая деятельность. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами в январе можно рассчитывать только на кратковременные разовые успехи. Поэтому, в январе Близнецам лучше направить свои усилия на сохранение своих позиций, без проявления инициативы и, по возможности, избегая ответственности. Лучше сэкономить силы для будущих успехов. А если будут возникать рабочие идеи, то их нужно тщательно обдумать и, если они перспективны, приберечь до лучших времён. В январе никакие решительные действия не желательны.

В первой декаде января у Близнецов-мужчин ситуация полностью не подходит для какой-либо деятельности. Прогноз по основной работе, финансам, сотрудничеству с деловыми партнёрами отрицательный.

У Близнецов-женщин положительно оцениваются самые первые дни января, с 1 по 4 число, для основной работы, но затем прогноз становится негативным. Финансовая деятельность и сотрудничество с деловыми партнёрами не рекомендуются.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин положительным становится прогноз по решению финансовых вопросов. В конце декады, с 19 числа, исправится положение в сфере сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей отрицательный.

У Близнецов-женщин благоприятным окажется только короткий промежуток 19 – 20 января, в течение которого возможна успешная работа с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе, финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами негативный.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности, а также к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При работе с далёкими партнёрами возможен лишь разовый успех. Выполнение основной работы оценивается отрицательно.

У Близнецов-женщин возникнут благоприятные условия для финансовой деятельности. При сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами возможны только кратковременные успехи. Прогноз по основной работе остаётся отрицательным.

Рак

Астрологический фон в январе у Раков-мужчин будет состоять из многочисленных краткодействующих гармоничных аспектов ближних планет, а также аспекта Плутона. В целом, гороскоп оценивается как благоприятный. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Кроме того, благоприятным выгладят перспективы сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами, хотя больших успехов в этом направлении в январе не ожидается. Основная работа будет идти с переменным успехом, при этом на последнюю декаду января прогноз, скорей, негативный. Также и сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется, в основном, отрицательно. Судя по гороскопу, деловая активность в январе у Раков будет незначительной. Рекомендуется воспринимать январь как подготовительный период. Возможен успешный поиск новых направлений деятельности и появление новых деловых партнёров. Гармоничный Плутон будет в это время формировать благоприятную окружающую обстановку для перемен в жизни и профессиональной деятельности. Хороший период для получения дополнительных полезных знаний, информации, совершенствования навыков, проработки планов.

У Раков-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности, хотя в конце января ожидается короткий период с трудностями. Для основной работы благоприятной будет середина месяца, точней, период с 16 по 27 января. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами положительный на тот же промежуток 16 – 27 января. С 19 января на Раков будет воздействовать напряжённый аспект Плутона и Солнца, что указывает на нежелательность самостоятельных действий в этот период и необходимость удерживать ситуацию в прежней позиции, избегая существенных перемен. Возможно, в этот период Раки будут находиться под давлением внешних обстоятельств или руководства, и перемены окажутся неизбежными. В этом случае следует ожидать ухудшения. На это же обстоятельство указывает кратковременное влияние Сатурна, которое здесь означает увеличение количества обязанностей и числа ограничений, с соответствующим возрастанием трудозатрат. Ракам, по возможности, следует отстраниться от этой нагрузки, либо свести её к минимуму.

В первой декаде января у Раков-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по решению финансовых вопросов частично положительный. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основной работы, скорей, неблагоприятный.

У Раков-женщин положительно оценивается финансовая деятельность Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнерами, а также выполнение основных профессиональных обязанностей характеризуется негативно.

Во второй декаде у Раков-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Основная работа и взаимодействие с местными партнёрами оценивается по-прежнему, в основном, отрицательно.

У Раков-женщин благоприятный прогноз по финансовой деятельности, а с 16 января – и по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и основной работе.

В третьей декаде у Раков-мужчин благоприятным остаётся прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Основная работа и взаимодействие с местными партнёрами характеризуется негативно, особенно, в конце месяца, с 27 января.

У Раков-женщин в первой половине декады, до 27 января положительный прогноз по всей деятельности, а затем возможности для выполнения основной работы, финансовой деятельности и сотрудничеству с деловыми партнёрами исчезнут.

Лев

Астрологический фон в январе у Львов-мужчин сформируется из гармоничных аспектов больших планет – Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, а также Плутона. В период 8 – 10 января будет действовать скопление напряжённых аспектов Меркурия, Венеры и Марса, в связи с чем, этот промежуток не подходит для финансовой деятельности, и может причинить вред отношениям с коллегами, партнёрами, друзьями. В остальном гороскоп на январь почти полностью благоприятен, как в профессиональном плане, так и в бытовом. В первые дни месяца, 1 – 5 января, не рекомендуется заниматься основной работой и сотрудничать с далёкими деловыми партнёрами. Но в середине месяца, примерно, с 8 по 24 число сложатся исключительно благоприятные условия для взаимодействия с местными и далёкими деловыми партнёрами и выполнения основной работы. Прогноз по решению финансовых вопросов тоже положительный, хотя значительных успехов не ожидается. 18 января Львам рекомендуется проявить сдержанность, так как в этот день на них будет влиять напряжённый аспект Венеры и Марса, который пробудит у Львов агрессивность, и это может повлиять на решение некоего финансового вопроса. В целом, для тех, кто будет в январе работать, месяц, по прогнозу, окажется очень продуктивным. По гороскопу, у Львов-женщин до 19 января будет действовать напряжённый аспект Сатурна и Марса, который негативно повлияет на решение финансовых вопросов. В этот период лучше воздержаться от любых значительных финансовых операций и принять меры к сохранению существующего положения, так как не исключены крупные потери. После 19 января прогноз по финансам становится полностью благоприятным до конца месяца. Выполнение основных профессиональных обязанностей на весь январь оценивается положительно, причём, с улучшением к концу месяца. И точно такая же картина по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В период 27 – 29 января не рекомендуется решать спорные административные или хозяйственные вопросы: в эти дни на Львов будет влиять напряжённый аспект Марса и Луны, который пробудит в них неуместную агрессивность. В течение всего января у Львов будут благоприятные условия для работы, как в одиночку, так и в коллективе. Гармоничный Плутон будет поддерживать Львов в работе и вне неё, создавая благоприятную обстановку вокруг них.

В первой декаде, после 5 января у Львов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Основная работа тоже оценивается положительно. На 8 – 10 января негативный прогноз по финансовой деятельности.

У Львов-женщин то же самое: с 5 января возникнут благоприятные возможности для выполнения основной работы и сотрудничества с деловыми партнёрами. Но для финансовой деятельности на всю декаду прогноз отрицательный.

Во второй декаде у Львов-мужчин благоприятные прогнозы для основной деятельности и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам тоже позитивный, но 18 января возможны проблемы.

У Львов-женщин до 19 января по-прежнему не рекомендуется финансовая деятельность. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, а также по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами положительный.

В третью декаду у Львов-мужчин сохраняются благоприятные прогнозы по основной деятельности и сотрудничеству с деловыми партнёрами. Финансовая деятельность тоже оценивается положительно, но 27 января Львам следует воздержаться от принятия финансового решения.

У Львов-женщин тоже положительно оцениваются перспективы сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами, хотя в начале периода могут возникнуть небольшие затруднения. То же самое относится к основной работе. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный, кроме 28 января, когда возможны проблемы из-за поспешно принятого решения.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в январе сформируется из многочисленных гармоничных аспектов ближних и дальних планет, поэтому гороскоп на месяц в профессиональном плане почти полностью благоприятен. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами до 7 января отрицательный, но затем становится позитивным, и чем дальше, тем лучше. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный на весь период, кроме 1 – 2 января. Финансовая деятельность тоже оценивается как успешная, за исключением промежутков 1 – 2, 14 – 15 и 29 – 31 января. Судя по гороскопу, в январе у Дев будут возможности для того, чтобы продемонстрировать свои деловые качества и лидерский потенциал. Кроме того, положительно оценивается и работа в одиночку. Гармоничные аспекты Венеры с Сатурном, Юпитером указывают на значительные успехи в области финансов, причём, не только профессиональных, но и личных. Аспекты Меркурия усилят интеллектуальные способности Дев и помогут им в деловых контактах. Подходящий период для установления дружеских и деловых связей, заключения договоров и договорённостей, а также составления и проверки документов, изучения документации, учёбы.

У Дев-женщин гороскоп тоже благоприятный, поскольку почти полностью сформирован гармоничными аспектами. В первую декаду ожидается особенно успешный период, правда, судя по гороскопу, скорей в личном плане, чем в профессиональном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Здесь только 27 – 29 января возможны некоторые проблемы, связанные с неправильным пониманием ситуации. Финансовая деятельность тоже оценивается как успешная, за исключением начала месяца, промежутка 1 – 5 января. В работе с местными деловыми партнёрами благоприятный период начнётся с 13 – 14 января, и до конца месяца обещает быть очень успешным. В январе лучше всего будет идти коллективная работа, а для одиночной деятельности наилучшими будут периоды с 5 по 11 и с 25 по 31 января. Благотворное влияние Урана во взаимодействии с Венерой и Нептуном выразится в способности Дев устанавливать конструктивные деловые отношения с самыми разными людьми. Возможны неожиданные знакомства, открывающие новые перспективы, а также перерастание деловых связей в личные отношения.

В первую декаду января у Дев-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность, за исключением 1 – 2 января, тоже оценивается как успешная. Основная работа и взаимодействие с местными деловыми партнёрами наладятся во второй половине декады.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность оценивается положительно только во второй половине декады. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами напряжённым будет период 4 – 6 января.

Во вторую декаду у Дев-мужчин наилучшим является прогноз по выполнению основной работы, при этом ожидается, что её результативность будет повышаться к концу декады. Благоприятен прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и, кроме того, по финансовой деятельности (за исключением выходных 14 – 15 января). Сотрудничество с местными деловыми партнёрами станет успешным с 14 января.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Но и выполнение основной работы, и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуются тоже как успешные.

В третью декаду у Дев-мужчин лучше всего будет идти основная работа и взаимодействие с местными деловыми партнёрами. В финансовой деятельности неблагоприятен прогноз на последние дни месяца, 29 – 31 января. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами характеризуется как успешное.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами напряжённая ситуация возникнет в промежуток 27 – 29 января. А для работы с местными партнёрами неблагоприятный момент наступит 28 – 29 января.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в январе сформируется из краткодействующих гармоничных аспектов Меркурия, Венеры и Марса. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Юпитером и Солнцем, а также Марса с Юпитером и Солнцем. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов, но в третьей декаде, в промежуток 25 – 29 января, под влиянием негативного аспекта Марса и Юпитера, Весы могут принять неправильное решение, преувеличив свои возможности. Основная работа в январе будет идти с переменным успехом. В период с 10 по 14 и 25 – 26 января напряжённый Меркурий ухудшит интеллектуальные способности Весов, в эти дни нежелательно проводить переговоры и принимать ответственные решения. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется до 14 января, а для взаимодействия с местными партнёрами неблагоприятное время – с 10 по 14 и с 25 по 29 января. Середина месяца подходит для работы в одиночку, а для совместной работы пригоден весь период. Первая половина месяца благоприятна для проявления инициативы и личных деловых качеств, а во второй в делах лучше следовать за другими.

У Весов-женщин значительную роль в январе сыграет напряжённый аспект Плутона с Марсом. Весам понадобится сдержанность и самоконтроль, чтобы поддерживать деловые отношения. На этот период, кроме того, желательно отказаться от планов развития и от резких изменений в профессиональной деятельности. На весь месяц негативный прогноз по финансовой деятельности. Воздействие Плутона проявится также и в отношениях с далёкими деловыми партнёрами: сотрудничество с ними прогнозируется удачным только в период с 16 по 28 января. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами и выполнении основных профессиональных обязанностей неблагоприятными будут промежутки 10 – 14 и 27 – 29 января. В январе Весам рекомендуется работа в команде. В целом, месяц будет неровным, вторая его половина больше подходит для работы, чем первая. Во второй половине месяца на Весы будет влиять гармоничный аспект Сатурна с Солнцем, что поможет им сосредоточиться на своей деятельности. В этот период полезно работать под чьим-либо руководством, не проявляя собственной инициативы.

В первой декаде января у Весов-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами неблагоприятным будет промежуток 4 – 5 января. Для взаимодействия с далёкими партнёрами декада не подходит.

У Весов-женщин наилучшим является прогноз по выполнению основных обязанностей. Прогноз по финансам и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами негативный. Взаимодействовать с местными партнёрами тоже нежелательно, хотя для промежутка 7 – 9 января прогноз положительный.

Во второй декаде у Весов-мужчин сложатся более благоприятные условия для работы с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность тоже оценивается положительно. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами возникнут трудности, вторая половина декады будет более успешной.

У Весов-женщин благоприятные условия тоже возникнут только во второй половине периода. На это время положительно оценивается выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность не рекомендуется.

В третью декаду у Весов-мужчин подходящий для работы период продлится до 25 декабря, а затем, до 30 числа, прогноз негативный. Это относится и к основной работе, и к сотрудничеству с партнёрами, и к финансовой деятельности. В напряжённый период Весам лучше выполнять работу в коллективе и не принимать самостоятельных решений.

У Весов-женщин неблагоприятным для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами будет промежуток 27 – 29 января, а для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами – с 29 по 31 января. Прогноз по финансам на всю декаду негативный.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон в январе сформируется из гармоничных аспектов Плутона с Солнцем и краткодействующих аспектов ближних планет: Меркурия, Венеры, Марса. Напряжёнными будут аспекты Нептуна с Ураном и Юпитером и Юпитера с Ураном. Напряжённые аспекты негативно повлияют на взаимодействие с местными деловыми партнёрами: кроме небольших промежутков в первой декаде, весь месяц по прогнозу окажется неудачным. Наилучшим же можно считать прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Правда, на первую декаду, до 10 января, прогноз негативный, но зато потом до конца месяца сотрудничество ожидается успешным, с улучшением к концу периода. Основная работа будет идти с переменным успехом. Особенно неблагоприятным будет промежуток 27 – 29 января, поэтому, в эти дни лучше не предпринимать ничего важного. Финансовая деятельность оценивается положительно, но в тот же период, 27 – 29 января, следует быть осторожней. В первой половине месяца не рекомендуется проявлять инициативу, действовать самостоятельно. Но с 13 числа, а особенно, с 18 января, по гороскопу, работа в одиночку будет очень успешной.

У Скорпионов-женщин гороскоп на январь получается контрастным: выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами на весь месяц чётко оценивается как неудачное, а финансовая деятельность, наоборот, выгладит как очень успешная. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами в первой половине января, в основном, характеризуется негативно, а во второй – позитивно. В этой деятельности, начиная с 14 января, только промежуток 27 – 28 января не подходит для работы. Напряжённые аспекты Урана будут препятствовать Скорпионам в попытке резких изменений в профессиональной деятельности, поэтому, лучше поставить себе целью сохранение существующего положения. Кроме того, в этот период возможны конфликты с коллегами из-за неконструктивных идеи и планов, которые предложат Скорпионы. Не желательно настаивать на их осуществлении. Также в этот период Скорпионы, под влиянием Нептуна, окажутся уязвимыми к мошенничеству, желательно с подозрением относится к экстравагантным предложениям.

В первую декаду января у Скорпионов-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами в промежуток 4 – 6 января могут возникнуть проблемы. Сотрудничество с далёкими партнёрами в эту декаду не рекомендуется. У Скорпионов-женщин наилучший прогноз тоже относится к финансам. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Во вторую декаду у Скорпионов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансовой деятельности остаётся положительным. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами не рекомендуется. В основной работе ожидаются трудности.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз по-прежнему относится к финансам. С 14 января становится положительным прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Основная работа, по прогнозу, будет идти с трудом. Взаимодействие с далёкими партнёрами не рекомендуется.

В третью декаду у Скорпионов-мужчин сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами будет наиболее успешным, и в этот период Скорпионы достигнут наилучших результатов. В финансовой деятельности в период 27 – 30 января возможны трудности. В основной работе значительные проблемы ожидаются 27 – 29 января. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами не рекомендуется.

У Скорпионов-женщин наилучшим остаётся прогноз по финансовой деятельности. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается негативно. В основной работе сложным будет период с 26 по 29 января, а при взаимодействии с местными партнёрами трудности ожидаются 27 – 28 января.

Стрелец

В январе астрологический фон для Стрельцов-мужчин сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Юпитером и Ураном, а также аспектов ближних планет и Плутона. Напряжёнными будут аспекты Нептуна с Венерой и Сатурна с Ураном и Юпитером. Напряжённые аспекты негативно отразятся на сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов: с финансами ситуация наладится только в третьей декаде, а работа с партнёрами оценивается негативно практически на весь месяц. Выполнение основной работы и сотрудничество с местными деловыми партнёрами до 10 января характеризуется негативно, а с 10 числа и до конца месяца – положительно. Но в промежуток 27 – 29 января в этой работе ожидаются трудности. С 10 января предпочтительно работать самостоятельно, в одиночку: прогноз по коллективной деятельности отрицательный, за исключением третьей декады. Из-за напряжённого аспект Юпитера с Сатурном не рекомендуется в январе расширять сферу деловой активности. По этой же причине возможны конфликты с руководством, вышестоящими инстанциями. Не следует также принимать на себя дополнительную ответственность.

У Стрельцов-женщин январь будет, в основном, спокойным: астрологический фон почти полностью сформируется гармоничными аспектами ближних планет. При этом их действие будет кратковременным, что не способствует реализации длительных, крупных проектов. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Также и финансовая деятельность, начиная с 8 января и до конца месяца, характеризуется положительно. Правда, никаких значительных результатов ожидать не следует. При работе с местными деловыми партнёрами трудными будут промежутки 3 – 6, 10 – 14 и 28 – 29 января. В конце месяца рекомендуется проявить осторожность в отношении предлагаемых идей и планов (а также собственных), так как неблагоприятное воздействие Нептуна в этот период может направить Стрельцов по ложному пути. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами месяц тоже благоприятен, за исключением промежутка 25 – 27 января, но здесь, скорей всего, будет только успешная предварительная работа. Гороскоп указывает, что в январе у Стрельцов успешной будет и коллективная, и одиночная работа.

Первая декада января у Стрельцов-мужчин для работы полностью непригодна. Гороскоп даёт отрицательный прогноз и по основной работе, и по финансам, и по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами.

Стрельцам-женщинам лучше сосредоточиться на выполнении основных профессиональных обязанностей. В финансовой деятельности ожидаются трудности. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами до 5 января оценивается отрицательно, а затем положительно. Работа с местными партнёрами характеризуется, в основном, негативно.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин наилучшим будет прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансовой деятельности, за исключением 11 – 13 января, отрицательный, а прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами полностью негативный.

У Стрельцов-женщин основная работа, решение финансовых вопросов и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами характеризуется, в основном, положительно. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами в первой половине декады негативный, а во второй – позитивный.

В третью декаду для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами прогноз у Стрельцов-мужчин остаётся положительным. Финансовая деятельность тоже оценивается как, в основном, успешная. Работа с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и финансам. При сотрудничестве с далёкими партнёрами возможны небольшие проблемы в середине декады. Для взаимодействия с местными партнёрами непригоден период 27 – 29 января.

Козерог

В январе астрологический фон у Козерогов-мужчин сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Ураном, Сатурна с Луной, а также аспектов Солнца, Венеры и Марса. Напряжёнными будут краткодействующие аспекты Венеры с Марсом и Меркурием, Солнца с Луной и Юпитером, Марса с Меркурием. В профессиональном плане гороскоп большей частью неблагоприятный. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, в основном, негативный. Финансовая деятельность относительно успешной будет только во второй декаде. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается, в основном, отрицательно. На весь период положительный прогноз по коллективной деятельности, работать в одиночку не рекомендуется. Соединение Плутона и Солнца, которое будет действовать весь январь, указывает на сильное влияние на деятельность Козерогов внешних факторов, и, судя по гороскопу, оно будет негативным. Вероятно, некие события приведут к серьёзным изменениям в жизни, но в какую сторону будут эти изменения, заранее сказать невозможно. На всякий случай, лучше не участвовать в массовых мероприятиях.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансовой деятельности благоприятен на период с 14 по 24 января. Выполнение основной работы характеризуется положительно для промежутка с 15 по 27 января. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами прогноз на весь месяц негативный. В течение января Козерогам рекомендуется работать в коллективе, одиночная деятельность, по гороскопу, будет неудачной. Аспект Плутона с Луной указывает на возможные значительные перемены в имущественном и хозяйственном плане. Кроме того, возможны глубинные внутренние перемены – на уровне подсознания. Результатом может стать повышенная агрессивность (как проявление душевной нестабильности). Желательно, чтобы Козероги контролировали своё состояние. По гороскопу, в январе у них будут отличные отношения с друзьями, либо с коллегами. Поэтому, желательно больше времени проводить с теми, кто поддерживает их положительный настрой. Также полезно в этот период заняться творчеством или самообразованием. Нежелательно участие в массовых мероприятиях.

В первой декаде января у Козерогов-мужчин благоприятных условий для работы почти не будет. Только в промежуток 6 – 8 января они смогут успешно сотрудничать с далёкими деловыми партнёрами, но на серьёзный результат рассчитывать не стоит. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами, финансовая деятельность и основная работа в этот период характеризуются отрицательно.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами, финансовая деятельность и основная работа оцениваются отрицательно.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности, правда в этой работе ожидаются и некоторые трудности. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, в основном негативный.

У Козерогов-женщин наилучшим остаётся прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Относительно благоприятными будут условия для финансовой деятельности и выполнения основной работы. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется отрицательно.

В третью декаду у Козерогов-мужчин снова будут отсутствовать условия для успешной работы. Выполнение основных обязанностей и финансовая деятельность будут успешными только в первые два дня декады. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется полностью. У Козерогов-женщин наилучший прогноз по-прежнему относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами характеризуется отрицательно. Основная работа и финансовая деятельность оцениваются преимущественно отрицательно.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон на январь сформируется из гармоничных аспектов ближних планет, Меркурия, Венеры, Марса во взаимодействии между собой и дальними планетами, а также Плутона. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Меркурием, Венерой, Марсом. В профессиональном плане гороскоп относительно благоприятный. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При этом на третью декаду, а точней, на период с 27 января и до конца месяца, прогноз отрицательный. Для работы с местными партнёрами не подходят промежутки 10 – 14 и 27 – 29 января. В основной работе трудными будут периоды 10 – 15 и 27 – 31 января. Во второй половине месяца на Водолеев будет влиять напряжённый аспект Юпитера и Венеры, который затруднит работу с далёкими деловыми партнёрами. Не рекомендуется строить планы на длительную совместную деятельность с ними, тем более что показатели конца месяца (включая финансовые) негативные. Нежелательно вкладывать в дело крупные суммы при отсутствии надёжных гарантий. При планировании задач и оценке перспектив возможен обман и самообман.

У Водолеев-женщин ситуация в январе малопригодна для работы. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Здесь с самого начала и до конца месяца ситуация стабильно положительная. Но в остальной деятельности Водолеи будут сталкиваться с трудностями. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 19 – 23 января. В работе с далёкими деловыми партнёрами благоприятные моменты редки, и они слишком короткие для существенного результата. А прогноз по основной работе на весь месяц негативный. Напряжённые аспекты Урана с Венерой и Сатурном, а также Сатурна с Луной предостерегают от попыток резких и значительных изменений в профессиональной деятельности. Сатурн установит труднопреодолимые препятствия, заставляя Водолеев сосредоточиться на текущей работе и устранении недостатков. Венера с Ураном будут провоцировать Водолеев на отказ от работы в пользу развлечений или малоэффективной деятельности, что, при воздействии Сатурна, мешающего действовать свободно, станет особенно соблазнительным. Судя по гороскопу, Венере удастся повлиять на Водолеев, если только они не сосредоточатся на финансовых вопросах.

В первую декаду января у Водолеев-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами на 1 – 3 января неблагоприятный, а далее положительный. Подходящие условия для выполнения основной работы возникнут 4 – 9 января. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, в основном, неблагоприятный.

У Водолеев-женщин положительный прогноз только для финансовой деятельности. Выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается отрицательно.

Во вторую декаду у Водолеев-мужчин наилучшим останется прогноз по финансовой деятельности. Условия для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами станут благоприятными только с 16 января. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

У Водолеев-женщин, опять же, положительный прогноз только для финансовой деятельности. Всё остальное оценивается отрицательно.

В третью декаду у Водолеев-мужчин в первую половину возникнут благоприятные условия для всей профессиональной деятельности, а с 27 января, по гороскопу, все возможности исчезнут.

У Водолеев-женщин остаётся тот же благоприятный прогноз по финансовой деятельности на всю декаду. В основной деятельности и при сотрудничестве с деловыми партнёрами успехи будут незначительными, так что оценка для этой деятельности на весь период отрицательная.

Рыбы

Астрологический фон на январь у Рыб-мужчин сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Венерой и Юпитером и Нептуна, а также краткодействующих аспектов тех же ближних планет. Напряжёнными будут аспекты Луны с Меркурием и Марсом, Солнца с Венерой и Юпитером и Марса с Сатурном и Ураном. Гороскоп в целом в профессиональном плане относительно благоприятный. Напряжённые моменты в работе возникнут, в основном, в два периода: с 10 по 14 января и с 27 по 29 января. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами – эта деятельность на весь месяц оценивается положительно. При решении финансовых вопросов трудности возникнут только в третьей декаде, 27 – 29 января. В основной работе, по гороскопу, три напряжённых периода: 3 – 6, 10 – 14 и 27 – 29 января. При сотрудничестве с местными партнёрами проблемы возможны 11 – 14, 17 – 18 и 27 – 29 января. На весь период, кроме конца месяца (28 – 31 января) прогнозируется успешная коллективная и одиночная деятельность. Наиболее благоприятна для работы первая половина месяца, поскольку в этот период будет действовать большое количество гармоничных аспектов. Вторую половину января лучше посвятить закреплению достигнутых результатов.

У Рыб-женщин во второй половине месяца будет действовать напряжённый аспект Юпитера и Луны, в связи с чем, им не рекомендуется заниматься административно-хозяйственной деятельностью, во всяком случае, предпринимать действия, требующие значительных финансовых трат, а также пытаться реализовать крупные проекты по реорганизации работы. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Здесь только в самом начале месяца (1 – 2 января) возможны некие трудности. Но в этих направлениях работы Рыбам не следует рассчитывать на значительные достижения. По гороскопу, это скорей, уровень благополучия, в общем смысле. Для основной работы положительный прогноз распространяется на первую половину месяца, а во второй Рыбы будут сталкиваться с большим количеством повседневных препятствий. В работе с местными деловыми партнёрами неблагоприятными будут периоды 4 – 6, 10 – 15 и 27 – 29 января. Скорей всего, проблемы будут связаны с недостаточной проработкой планов или преувеличенными представлениями о своих возможностях. Особенно в последний период (27 – 29 января) Рыбам нужно быть осторожными.

В первой декаде января у Рыб-мужчин наилучшим является прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В работе с местными партнёрами проблемы могут возникнуть 4 – 5 января. В основной деятельности неподходящий период: 3 – 6 января. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Кроме первых двух дней, положителен прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При взаимодействии с местными партнёрами проблемы могут возникнуть в промежуток 4 – 7 января, а в основной работе – 5 января.

Во второй декаде у Рыб-мужчин наилучшим можно по-прежнему считать прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, хотя на конец периода, 18 – 19 января, прогноз негативный. В целом положительный прогноз по финансовой деятельности. Основная работа будет успешной во вторую половину декады. Сотрудничество с местными партнёрами будет, в основном, неудачным.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Сотрудничество с деловыми партнёрами, в целом, характеризуется положительно, но в работе с местными партнёрами могут возникнуть сложности 11 – 14 января. В основной работе ожидаются трудности.

В третью декаду у Рыб-мужчин наилучшим остаётся прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами. При взаимодействии с местными партнёрами, в финансовой деятельности и при выполнении основной работы проблемы возникнут 27 – 29 января.

У Рыб-женщин положительно оценивается финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами. Для основной работы прогноз большей частью негативный. Для сотрудничества с местными партнёрами не подходит период 27 – 29 января.

Москва, Денис Вербицкий

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