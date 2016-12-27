На что ушли полмиллиона рублей? Вместо новой маршрутной сети челябинцам представили мечты чиновников (ВИДЕО)

Публикации за 27.12.16

Вместо внятной маршрутной сети челябинцам представили мечты об увеличении количества электротранспорта.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в мэрии Челябинска прошло публичное обсуждение предварительного проекта маршрутной сети города.

Напомним, контракт на разработку новой маршрутной сети достался Челябинскому институту генерального плана и транспорта (ЧИГПТ). Организация оказалась одной из двух, допущенных к конкурсу. Победитель торгов (ООО «Тезан»), запросивший за работу 1 рубль, отказался подписывать документы, и городское управление транспорта передало контракт второму участнику конкурса, предложившим цену в 500 тысяч рублей.

При этом некоторые участники рынка с самого начала сомневались в достаточности для выполнения работ даже первоначальной суммы контракта – 3 миллионов 400 тысяч рублей. Кое-кто утверждал, что проект должен стоить вдвое дороже. Вызывали вопросы и сроки исполнения контракта: многие сомневались, что отпущенных на это двух месяцев будет достаточно.

В итоге скептики оказались правы: ЧИГПТ предложил, по сути, эскиз маршрутной сети, который чиновникам придется дорабатывать. Причем, предварительный проект вызвал бурное неодобрение челябинцев. Буквально на следующий день после публикации предлагаемых изменений горожане разразились возмущенными комментариями, указывая на множество недочетов. По всей видимости, именно поэтому председательствовавший на общественных слушаниях заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников предложил не касаться в ходе обсуждения конкретных маршрутов, а обсудить проект в целом.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Что же предложили разработчики «в целом»? Перевести в муниципальный транспорт до 50% всего пассажиропотока (сейчас – 30%). Довести долю городского электротранспорта с нынешних 20% до 40%. Для этого число троллейбусов должно вырасти со 150 до 219 (+46%), а трамваев со 191 до 245 (+28%). Число автобусов большой вместимости, по задумке авторов проекта, менять особо не нужно: в работе показан символический рост с 232 машин до 236.

Зато в городе должны появиться 276 автобусов средней вместимости (до 70 человек). Напомним, сейчас муниципальный парк насчитывает всего около 100 действующих автобусов.

Количество же маршруток (включая ПАЗы) необходимо снизить с 1 тысячи 503 до 420 (-72%). При этом на основных магистралях предлагается оставить только транспорт большой вместимости, а автобусы малой вместимости – убрать на второстепенные улицы.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=G0165UaC7kQ&rel=0">Video</a> То, что получилось, нельзя назвать транспортной схемой

Не ясно экспертам и то, каким образом планируется достигнуть заявленных показателей. «Вы говорите, что нужно довести долю муниципального транспорта до 50%, – обратился к разработчикам эксперт Яков Гуревич. – Сейчас он перевозит 80 миллионов пассажиров в год. А общая потребность, если верить исследованию – 420 миллионов в год. Как муниципальный транспорт сможет перевозить 210 миллионов пассажиров? За счет увеличения наполняемости роста в 2,5 раза не добиться. А на увеличение парка понадобится минимум 15 миллиардов рублей. Я вообще не понимаю, разработчики задумывались над источниками финансирования приобретения новых машин? Вы говорите, сейчас у нас 200 трамваев. Евгений Николаевич Тефтелев обещал нам, что к саммиту ШОС закупят 10 новых. Но трамваи будут выбывать по 10-15 в год. В итоге за 4 года 60 машин с маршрутов уйдут, 10 купят. Трамвайный парк сократится на 50 штук!»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ixEX208nB-E&rel=0">Video</a> Эксперты не увидели в презентации маршрутной схемы

Не удалось обойти на публичных слушаниях и вопросы по конкретным маршрутам. Участники зачитывали целые перечни маршрутов с огрехами, и недочетами. По ряду направлений отсутствует прямое сообщение между различными частями города, а чтобы добраться до каких-то объектов горожанам придется делать по 2 пересадки, причем иногда – с интервалом в 1-2 остановки.

Под конец разработанную маршрутную сеть предложили и вовсе отклонить. Но это явно не устроило представителей мэрии. «Зачем же сразу отклонять, нам нужно что-то взять за основу», – отмел предложение Владимир Алейников.

В итоге вице-мэр предложил направлять все пожелания и замечания в администрацию города и управление транспорта, пообещав, что окончательный вариант будет утвержден с учетом мнения челябинцев. Правда, не гарантировал, что приняты будут все пожелания челябинцев.

На этом участники публичных слушаний и разошлись. Голосование по предварительному проекту маршрутной сети чиновники предпочли не проводить.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 27.12.16

Вместо почки: южноуральская пенсионерка будет 6 лет отдавать банку почти половину пенсии. / В Челябинской области поймали банду коллекторов-вымогателей. / На Южном Урале в армию отправили призывника с одной почкой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»