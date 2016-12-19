В Якутии разбился самолет Минобороны, вылетевший из Екатеринбурга

Публикации за 19.12.16

В Якутии потерпел крушение самолет Ил-18, принадлежащий Министерству обороны РФ. Он вылетел из Екатеринбурга. На борту находились 36 человек. Количество пострадавших уточняется.

Об инциденте сообщает издание Life. По его данным, на борту находились восемь членов экипажа и 28 пассажиров.

Информацию о крушении Ил-18 в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) NDNews.ru подтвердить не смогли, сославшись на то, что ситуацией занимается Минобороны РФ.

Телефон официального представителя ЦВО пока недоступен для комментариев.

Отметим, что, по информации NDNews.ru, этим самолетом нередко летает командующий противоздушной обороны ЦВО. И это единственный Ил-18 в Центральном военном округе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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