NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 19.12.16

Информация о пострадавших и погибших в крушении Ил-18 разнится / Сообщается о 30 жертвах катастрофы

Информация о пострадавших и погибших в крушении Ил-18 разнится Сообщается о 30 жертвах катастрофы

Информация о крушении самолета Ил-18, принадлежащего ЦВО Минобороны РФ, разнится. Одновременно сообщается как о 30 погибших, так и о том, что жертв в катастрофе нет.

Как пишет КП со ссылкой на якутское управление МЧС России, фюзеляж рухнувшего у поселка Тикси самолета, который вылетел из Екатеринбурга, развалился на три части, у него отломлены крылья, однако, по данным ведомства, погибших в аварии нет. «При крушении пострадали 32 человека, из них 7 членов экипажа. Трое из пострадавших в тяжелом состоянии. У остальных переломы. Погибших нет. Всех пострадавших сейчас доставляют в больницу вертолетом», – пишет издание.

Телеканал «Россия-24» со ссылкой на Минобороны РФ также сообщает о том, что погибших нет. В эфире была озвучена информация, что пострадали 23 человека.

«Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщает о 30 погибших.

«По докладу с места происшествия, самолет совершил аварийную посадку сегодня в 4:45мск в 30 км от аэродрома Тикси. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск», – сказали агентству SakhaNews в Минобороны РФ. Издание также пишет, что погибших нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.12.16

Дополнение к анонсам. / На трассе Пермь – Екатеринбург сгорели два грузовика. / В Якутии разбился самолет Минобороны, вылетевший из Екатеринбурга.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter