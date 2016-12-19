Информация о пострадавших и погибших в крушении Ил-18 разнится / Сообщается о 30 жертвах катастрофы

Публикации за 19.12.16

Информация о крушении самолета Ил-18, принадлежащего ЦВО Минобороны РФ, разнится. Одновременно сообщается как о 30 погибших, так и о том, что жертв в катастрофе нет.

Как пишет КП со ссылкой на якутское управление МЧС России, фюзеляж рухнувшего у поселка Тикси самолета, который вылетел из Екатеринбурга, развалился на три части, у него отломлены крылья, однако, по данным ведомства, погибших в аварии нет. «При крушении пострадали 32 человека, из них 7 членов экипажа. Трое из пострадавших в тяжелом состоянии. У остальных переломы. Погибших нет. Всех пострадавших сейчас доставляют в больницу вертолетом», – пишет издание.

Телеканал «Россия-24» со ссылкой на Минобороны РФ также сообщает о том, что погибших нет. В эфире была озвучена информация, что пострадали 23 человека.

«Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщает о 30 погибших.

«По докладу с места происшествия, самолет совершил аварийную посадку сегодня в 4:45мск в 30 км от аэродрома Тикси. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск», – сказали агентству SakhaNews в Минобороны РФ. Издание также пишет, что погибших нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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