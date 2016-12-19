«Откат в 10% оговаривался еще до аукциона» (ФОТО) / На процессе о взятках чиновникам Белоярки озвучены новые подробности

Публикации за 19.12.16

В Белоярском районном суде возобновился процесс по громкому уголовному делу о взятках, в получении которых обвиняется главный коммунальщик Белоярки Сергей Прохоренко.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на сегодняшнем заседании допросили директора ООО «Торговый дом «Камбарский завод газового оборудования – Урал» Александра Климкина, заключившего с администрацией Белоярки муниципальный контракт на модернизацию объектов ЖКХ. Причем компания Климкина была по большей части номинальной, поэтому был найден субподрядчик в лице ООО «Универсалспецстрой». Сейчас ООО «Торговый дом «Камбарский завод газового оборудования – Урал» ликвидировано, вместо него образовано новое юрлицо – ООО «Экогаз».

Климкин сообщил, что еще в преддверии аукциона на строительство блочных газовых котельных ему были озвучены нюансы контракта. «Их назвал руководитель ООО «Универсалспецстрой» Андрей Олихвер (бизнесмен был давно знаком с Прохоренко – прим. ред.). Уточнялось, что администрации Белоярского ГО как третьему лицу необходимо будет отдать 10% от суммы сделки. Об этом договорились на берегу. То есть речь не шла о том, чтобы что-то украсть в ходе работ, подделать конкурсную документацию. Оговорили, что такая схема будет соблюдаться, если мы выиграем конкурс. Конкурс по строительству котельной в поселке Некрасово прошел со всеми атрибутами – с обеспечением средств и так далее. Мы его выиграли, так как предложили наименьшую цену. В остальных населенных пунктах Белоярского возводили объекты уже в рамках режима ГО и ЧС – это был второй контракт сразу на три котельных», – отметил свидетель.

По словам Климкина, откат чиновникам формировался в ходе расчетов с подрядчиками. «Брали расходные ведомости, документы по купленным материалам, использованию оборудование. И когда делали расчеты, увеличивали объемы работ и выплачивали средства, уже с учетом упомянутых 10%. Деньги поступали Олихверу по актам выполненных работ», – уточнил он.

Также Климкин сообщил, что уже после начала серии «морозных» происшествий в Белоярке, когда один за другим начали замерзать населенные пункты, у него был разговор с начальником отдела капстроительства Белоярского ГО Сергеем Вшивковым, который принимал построенные объекты ЖКХ, не выдержавшие холодов. Тот жаловался на сложности работы, недопонимание со стороны руководства и коллег, ему самому приходилось возить в остывающие поселки солярку и запчасти.

«Тогда прозвучала мысль, что нужно будет строить объекты в еще одном населенном пункте и Вшивков хочет полностью взять реализацию на себя. Он спросил, сколько ты платил Прохоренко? Я ответил – 10 процентов. Вшивков ответил: «меня это устраивает». Обсудили, как можно будет выиграть контракт – для того требовалось составить конкурсную документацию, предложив жесточайшие сроки по строительству. Но потом Вшивкова арестовали, начались внутренние расследования…», – рассказал Климкин.

Вшивков, а за ним Климкин дали во время предварительного следствия показания. Директор ООО «Торговый дом «Камбарский завод газового оборудования – Урал» причем сначала написал заявление на Олихвера, а затем на Прохоренко. «Это произошло после того, как меня вызвали на беседу в ФСБ, там мне объяснили перспективы. По факту сейчас могу сказать, что у Прохоренко была функция «не мешать». Грубо говоря, мы в основном работали с Вшивковым, а Прохоренко как представитель администрации должен был не мешать при сдаче нами объектов, не ставить искусственных барьеров. Всегда же можно найти причину, придраться к чему-то», – заключил свидетель.

Сегодня же допросили Сергея Вшивкова, который в подробностях рассказал о деятельности отдела капстроительства, работе по формированию аукционов, приемке новых объектов ЖКХ и так далее. В ноябре 2015 года, со слов чиновника, в Белоярском ГО возникла чрезвычайная ситуация с отоплением. «Произошло это, так как перешли на новые котельные – как всегда, в начале эксплуатации возникало много непредвиденных ситуаций. Поэтому вместе с Климкиным мы постоянно находились в разъездах. Он мне говорил, что расплатился с Прохоренко, но помощи от него так и не получил. Деньги, со слов Климкина, он передавал Прохоренко через подрядную организацию», – рассказал Вшивков, добавив, что часть сумм получал и он.

«В конце декабря 2014 года Прохоренко пригласил к себе в кабинет и передал мне 200 тысяч рублей. Сказал, что это за котельную в Некрасово. Я вопросов задавать не стал, деньги взял. Понял, что контракт по строительству котельной был отыгран так, как должен был быть отыгран. Комиссия приняла котельную», – заявил второй сегодняшний свидетель.

На этом судья Вячеслав Мамаев объявил в судебном заседании перерыв.

Ранее в суде был допрошен директор ООО «Универсалспецстрой» Андрей Олихвер, строивший по субподряду газовые котельные в четырех поселках Белоярского ГО – Некрасово, Черноусово, Логиново и Бруснятское. Получаемые от Климкина отдельные транши коммерсант передавал по договоренности Прохоренко, который содействовал в беспрепятственном заключении контракта. Общая сумма по запланированным работам составила 33 млн. рублей, Прохоренко, по версии следствия, попросил 10% в качестве вознаграждения, то есть 3,3 млн. рублей. Олихвер обналичивал деньги через своих знакомых, имевших выходы на фирмы-однодневки. Встречался бизнесмен с чиновником возле администрации Белоярского ГО в машине, либо мог заехать к нему домой. Сам Прохоренко говорил, что средства тратит на строительство коттеджа.

Наряду с этим, на суде выступал глава администрации Белоярского городского округа Павел Юдин. Градоначальник раскрыл подробности поиска подрядчиков для модернизации объектов ЖКХ и в целом дал понять о нездоровой атмосфере в своей рабочей команде, следствием чего и стала «заморозка» Белоярки в сезоне 2014/2015 годов. Как известно, отопительный сезон в ту зиму был сорван. Выяснилось, что построенные котельные работать не могут, трубы проложили не того диаметра. Жители получили тепло в свои дома только в ноябре, из-за чего в муниципалитете ввели режим ЧС.

В результате в отношении коммунальщиков Белоярского начали возбуждать одно дело за другим. Первым был осужден руководитель отдела капстроительства, газификации и жилищного хозяйства местной администрации Сергей Вшивков. Чиновник обвинялся в превышении полномочий и халатности, повлекшей ущерб бюджету в 17 млн. рублей. В апреле этого года по решению Белоярского суда ему назначили штраф в размере 150 тысяч рублей и запретили занимать руководящие должности в течение 1 года. Но тут же денежное наказание с подсудимого сняли и освободили его в зале суда. В июне Свердловский областной суд, несмотря на протест прокуратуры, оставил это решение в силе.

Есть еще дело о халатности – оно до последнего времени оставалось бесфигурантным. По информации прокуратуры, Белоярский городской округ тратил не по назначению средства, выделенные по программе «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года». При этом на территории ГО не реализована в сроки программа по переселению граждан из аварийного жилья, а те дома, что уже построены и сданы, бьют антирекорды по качеству.

Прокурор области Охлопков ранее потребовал от губернатора Куйвашева отправить главу Белоярского ГО Павла Юдина в отставку, но глава региона к этому не прислушался. Более того, Юдин не отстранил от работы и находящегося под следствием Прохоренко, который вышел на работу 1 ноября этого года. К слову, сам Прохоренко вначале судебного процесса пожаловался на травлю и поступающие угрозы в его адрес. В частности, он слышал брошенные в его адрес из проезжавших машин фразы: «Мы тебя все равно посадим!».

Белоярский, Свердловская область, Игнат Бакин, Семен Саливанчук

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