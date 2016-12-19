Куйвашев «замкнул» на себя главного архитектора области

Публикации за 19.12.16

Евгений Куйвашев подписал указ, устанавливающий прямое подчинение замминистра – главного архитектора Свердловской области губернатору.

Как сообщили NDNews.ru в ДИПе, соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал главам регионов по итогам Госсовета по строительству.

По словам министра строительства России Михаила Меня, подобное усиление роли главных архитекторов регионов обеспечит принятие сбалансированных градостроительных решений. «В свою очередь правительство РФ сможет оказать поддержку регионам по разработке пилотных проектов благоустройства в целях создания комфортной среды проживания за счёт ресурсов единого института развития в жилищной сфере», – заявил глава Минстроя России.

Между тем отметим, что не все одобренные губернатором архитектурные проекты нравятся жителям области. Напомним, наиболее острую дискуссию сегодня вызывает вопрос строительства храма святой Екатерины на искусственном острове в городском пруду. Губернатор эту идею поддержал. «Обязательно будут учтены нормы безопасности, градостроительные нормы. Но самое главное, сейчас мы принимаем решение сохранить вариант размещения храма в бухте – между берегом реки Исеть и стрелкой полуострова. Рабочей группе необходимо предоставить окончательный вариант проекта на градсовет для последующего рассмотрения», – заявил Евгений Куйвашев в октябре по итогам заседания градостроительного совета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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