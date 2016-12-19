Монетизация «Русской весны»: как российский бизнес уходит от выплат украинским кредиторам (ФОТО)

Публикации за 19.12.16

Дело о банкротстве ООО «Кит Екатеринбург», владеющего одним из крупных торговых центров Екатеринбурга, и история с задолженностью компаний перед ПАТ «Всеукраинский акционерный банк» обрастает новыми подробностями, из которых можно сделать вывод, что банкротство грозит не только екатеринбургскому «Киту», но и украинскому одноименному моллу, который находится в Николаеве и, как считается, подконтролен российскому бизнесмену Тимуру Горяеву – экс-владельцу парфюмерной фабрики «Калина».

Продав старый бизнес, Горяев де-факто стал крупным владельцем недвижимости – торговых центров, крупнейшего в России аквапарка «Лимпопо» и также вложился в торговый центр в украинском Николаеве. До присоединения Крыма структурой был взят крупный долларовый кредит в крупном украинском банке, который по линии международного сотрудничества сейчас пытается его вернуть. NDNews.ru изучил базы решений украинских хозяйственных судов (аналог российских арбитражей) и готов рассказать о том, как украинский бизнес выбивает долги у российских компаний в наши дни.

ТЦ «Кит» в Николаеве

История началась еще в 2006 году. В ПАТ «Всеукраинский акционерный банк» обратилось николаевское предприятие «Торжок» (в материалах украинских хозяйственных судов компанию-владельца николаевского «Кита» именуют дочерним предприятием ООО «Кит Екатеринбург») с заявкой на получение крупного кредита в долларах. Банк предоставил украинской «дочке» кредит на общую сумму в 2 млн 595 тыс. долларов. Договор был долгосрочный и подразумевал выплату кредита в течение 9 лет – последний платеж должен был быть погашен в феврале 2015 года. Платежи по кредиту исправно гасились до начала 2014-го, когда киевский Майдан вступил в свою самую острую фазу.

На тот момент мало кто был готов предсказать крымские события, и 11 марта 2014 года (всего за пять дней до дня проведения референдума в Крыму и Севастополе) ПАТ «Всеукраинский акционерный банк» и екатеринбургское ООО «Кит Екатеринбург» заключают договор поручительства за ДП «Торжок» из Николаева. Через пять дней в Крыму проводится референдум, и полуостров переходит под российскую юрисдикцию.

После заключения сделки ПАТ «Всеукраинский акционерный банк» проработает на полуострове недолго. Уже 21 марта 2014-го Центробанк РФ запретит банку осуществлять на территории регионов Российской Федерации банковские и иные операции, за исключением операций, связанных с передачей активов и обязательств. 19 марта 2015-го, согласно открытым источникам, Нацбанк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. На данный момент обязанности временной администрации ПАТ выполняет Украинский фонд страхования вкладов физических лиц – аналог российского Агентства страхования вкладов.

Как выяснили представители фонда, после присоединения полуострова платежи со стороны ДП «Торжок» прекратились. В результате фонд обратился в Киевский хозяйственный суд с требованием взыскать с ООО «Кит Екатеринбург» сумму задолженности, которую оценил в 1 млн 241 тыс.184 доллара.

В ходе рассмотрения дела судья получает отзыв на исковые требования. Согласно документам, доступным в украинском реестре судебных решений, представители ООО «Кит-Екатеринбург» заявили, что считают недействительным договор поручительства, заключенный с банком.

В результате судья Бондарчук Хозяйственного суда города Киева выносит решение о взыскании c ООО «Кит Екатеринбург» сумму в 1 млн 241 тыс. 184 доллара. Решение суд выносит 3 сентября 2015 года.

Уже вовсю полыхает Донбасс, а в день, когда в Киеве выносилось решение в отношении россиян, в Донецке глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявляет, что республика переходит на плавающий курс рубля.

Однако по неясным причинам руководство банка не стало банкротить николаевский «Кит» – он до сих продолжает работу. Возможно, ради этого бизнеса представители «Кит-Екатеринбург» попытались оспорить решение первой инстанции в киевском апелляционном хозяйственном суде. Выяснилось, что куда-то пропал оригинал договора поручительства, а в деле имеются только его копии – что представителями россиян трактовалось как отсутствие у «Кит Екатеринбург» обязательств выплачивать долги «Торжка». Но их аргументы восприняты не были, апелляционная жалоба была отклонена, решение первой судебной инстанции устоялось.

Однако, как вскоре выяснилось, по крайней мере, на данный момент, у украинской стороны отсутствуют реальные рычаги для взыскания остатков кредита. Судебные приставы из Киева в Екатеринбург не поедут. Рассчитывать на помощь российских – как минимум, наивно.

В Арбитражный суд Свердловской области уже трижды поступали судебные поручения от хозяйственных судов Киева – о передаче документов должнику, в соответствии с которыми он обязывается погасить остатки кредита.

По каждом запросу свердловский арбитраж выполнял поручение иностранного суда в соответствии с соглашением государств – участников Содружества Независимых Государств о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20.03.1992 г. Документы передавались в ООО «Кит Екатеринбург», но похоже, на выплате задолженности это никак не сказывалось. После чего в арбитраж спустя некоторое время от киевлян поступал новый запрос. И опять сумма долга не сокращалась.

Вероятно, еще и потому, что пока шли тяжбы с украинскими кредиторами, ООО «Кит Екатеринбург» успел наделать дополнительных долгов и в России. Сейчас Агентство по страхованию вкладов подало иск о банкротстве предприятия.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», у екатеринбургского «Кита» уже накоплено исполнительных производств на общую сумму 26,6 млн рублей. Кроме того, предприятие имеет большую закредитованность в российских «Сбербанке» и «Альфа-банке». При этом практически все имущество торгового центра находится у банков в залоге – от эскалаторов до электропроводок, а это значит, что при признании компании банкротом кредиторами первой очереди вряд ли станут банки страны, с которой, по сути, ведутся военные действия.

Таким образом, Русская весна позволила сохранить сумму порядка миллиона долларов в России, и вернуть ее для украинского бизнеса вряд ли представится возможным. Иск в международный арбитражный суд в Гааге Россия, по примеру дела акционеров «Юкоса», может не признать. А взыскать средства с кипрского оффшора «Моллино Девелопмент Групп Лимитед Кипр», который де-юре владеет «Китом», представляется крайне маловероятным.

Теоретически украинская сторона могла бы попытаться долг продать, но достаточно изучить нынешнее экономическое состояние российского поручителя, чтобы понять, что долг неликвиден.

Киев, Николаев, Екатеринбург, Максим Бородин

Киев, Николаев, Екатеринбург. Другие новости 19.12.16

В Академическом станцевал новогодний хоровод из 500 Дедов Морозов (ФОТО). / В Екатеринбурге горит старейшая городская школа (ФОТО). / Куйвашев «замкнул» на себя главного архитектора области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»