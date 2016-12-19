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Екатеринбург

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Публикации за 19.12.16

Пожар в старейшей школе Екатеринбурга локализован

Пожар в старейшей школе Екатеринбурга локализован

Екатеринбургским пожарным удалось в 15:50 локализовать огонь на площади 150 кв. м в старом здании школы № 1 по адресу: Верх-Исетский бульвар, 23.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, между 3 и 4 этажами и пустотные перегородки. На месте пожара развернут штаб пожаротушения, создано 2 участка тушения пожара. В тушении задействованы 16 единиц техники, 60 человек личного состава. Пострадавших нет.

Здание школы планируется под снос. Причина пожара устанавливается. Как говорится на сайте образовательного учреждения, корпус был построен в 1913 году.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.12.16

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