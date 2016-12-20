Источник: Шептий останется главой свердловских единороссов

Публикации за 20.12.16

Генеральный совет «Единой России» хочет снова увидеть Виктора Шептия в качестве секретаря Свердловского регионального отделения. В то же время никаких официальных заявлений на этот счет нет. Как сообщает источник в партии, такая рекомендация была дана свердловским единороссам в неофициальном порядке.

Областная конференция ЕР состоится уже в эту субботу, 24 декабря. Именно там планируется переизбрание руководящих органов отделения. Напомним, ранее в кулуарах шло активное обсуждение – сможет ли Шептий сохранить свой пост. По мнению ряда наблюдателей, озвученному ранее, шансы Шептия на переизбрание были не слишком велики – особенно после того, как свердловское правительство покинул его союзник Денис Паслер. Однако, судя по всему, в партии решили не делать резких движений накануне выборов губернатора, которые состоятся в 2017 году.

Напомним, ранее во всех местных ячейках ЕР состоялись отчетно-выборные конференции. В некоторых из них партийное руководство сменилось. Среди них – те, которые показали самые низкие результаты на выборах в областное заксобрание. Например, в Кушве «Единая Россия» смогла взять всего 36,29% голосов. Местный секретарь ячейки Анатолий Савин был вынужден уступить место председателю гордумы Сергею Новоселову. В Октябрьском районе Екатеринбурга, где партия власти набрала 32,26% голосов, секретарем избран Алексей Сизиков. До него ячейкой руководил Владимир Лобок, который в 2015 году стал фигурантом внутрипартийного скандала. Напомним, теперь уже бывшая глава исполнительного комитета Октябрьского отделения ЕР Екатерина Перевышина заявила Лобоку, что он «лжец и подлец». Публичная перепалка продолжалась около месяца.

Заменили секретаря и в поселке Малышева, где результат ЕР был одним из самых низких – 24,39%. В отношении бывшего секретаря и экс-главы Валерия Хомутова направлено в суд дело по п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ («Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий»). В Каменске-Уральском вместо бывшего мэра Михаила Астахова главой ячейки стал новый – Алексей Шмыков. В Нижнем Тагиле контроль над местным отделением сохранил глава города Сергей Носов.

Там, где «Единая Россия» показала высокие результаты, секретарями местных ячеек были избраны, как правило, главы или председатели местных дум. Например, Каменский район – глава Сергей Белоусов (результат ЕР – 49,9%), Шаля – глава Алексей Богатырев (54,87%), Слободо-Туринское – председатель думы Елена Ермакова (51,07%), Гари – глава Александр Лыжин (52,15%), ЗАТО Свободный – глава Владимир Мельников (54,73%).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.12.16

В Ирбите против заведующей детского сада возбудили дело за холод группах. / 1500 звонков за час вместо 250: в Екатеринбурге больные ОРВИ оборвали телефоны «03». Врачи советуют не паниковать и вызывать скорую только при реальной угрозе жизни. / Свердловская область получит полмиллиарда из госказны на «сбалансированность бюджета». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»