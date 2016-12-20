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Екатеринбург

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Публикации за 20.12.16

«Очень холодно! Греем каждый борт», – в аэропорту Кольцово рассказали как спасают самолеты от замерзания (ФОТО)

«Очень холодно! Греем каждый борт», – в аэропорту Кольцово рассказали как спасают самолеты от замерзания (ФОТО)

Аэропорт Кольцово в аномально морозные ночи перешел в особый режим работы: каждый прилетающий самолет обогревают при помощи специальных машин, а багажники приходится размораживать. Задержек рейсов почти нет, исключение составляют лишь рейсы на север, где сегодня еще холоднее.

В Кольцово сегодня всю ночь температура воздуха была значительно ниже -30 градусов. Как рассказали в аэропорту, службы перешли в режим усиленной работы в связи с аномальными холодами. Всю ночь на перроне работали 8 подогревателей, которые занимались обогревом каждого рейса: по прилету размораживали багажники, перед вылетом прогревали двигатели и другие системы. «Очень холодно! Греем каждый борт… Чтобы даже в лютый мороз все было по расписанию. Нашего тепла хватит на всех!», – сообщает сегодня страница Кольцово в Facebook.

Как пояснил NDNews.ru директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Дмитрий Тюхтин, если бы не машины-подогреватели, работа авиаузла сегодня ночью была бы парализована.

«В условиях таких сильных холодов только подогреватели позволяют не останавливать работу аэропорта. Это такие большие машины, которые генерируют теплый воздух, и он потом по рукавам подается в нужные отсеки самолета. Сегодня у нас каждый второй самолет прилетал с замерзшим багажником, поэтому были незначительные задержки в расписании – требовалось больше времени на разгрузку-погрузку багажа. Также надо было дольше готовить самолеты к вылету. Были и другие сложные моменты, но службы Кольцово со всем справились», – отметил представитель Кольцово.

По данным онлайн-табло аэропорта, серьезных задержек в расписании действительно не было. Исключение составили лишь рейсы, которые должны были вылететь на север – там задержки более существенные, а рейс в Салехард вообще отменили. Как пояснили в Кольцово, причина в том, что на севере сегодня ночью было еще холоднее, чем в Екатеринбурге.

В ближайшие две ночь синоптики также прогнозируют температуру воздуха ниже -30 градусов, поэтому для подготовки самолетов в аэропорту вновь задействуют машины-подогреватели.

Новый День: ''Очень холодно! Греем каждый борт'', – в аэропорту Кольцово рассказали как спасают самолеты от замерзания (ФОТО)

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.12.16

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