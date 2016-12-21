Инцидент в Кольцово: самолет выкатился за пределы взлетной полосы / Пассажиров эвакуировали (ФОТО)

Публикации за 21.12.16

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет выкатился за пределы взлетной полосы.

Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Azur Air, на борту которого было 335 пассажиров. По некоторым данным, самолет задымился, затормозил и выкатился за пределы ВПП. Пассажиров эвакуировали, к месту ЧП отправили экстренные службы. Аэропорт не принимал и не отправлял самолеты, пока не был исчерпан инцидент. Сейчас в Кольцово задерживается прибытие и вылет сразу нескольких рейсов.

Екатеринбург, Служба информации

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