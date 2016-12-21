Пассажиры Azur Air вылетят из Кольцово в течение часа / Вместо самолета с загоревшимся двигателем им дадут другой борт

Публикации за 21.12.16

В Екатеринбурге разбираются с причинами ночного ЧП в аэропорту Кольцово. Самолет авиакомпании Azur Air выкатился за пределы взлетной полосы, предположительно, причиной стало возгорание одного из двигателей Boeing 767, который должен был лететь в Таиланд. Из-за ЧП задержались два десятка рейсов. С инцидентом разбираются различные ведомства.

Как ранее писал NDNews.ru инцидент произошел сегодня ночью. Самолет с 335 пассажирами на борту, который должен был взлететь в Кольцово, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы – командир судна применил экстренное торможение. Все пассажиры и экипаж были эвакуированы, к счастью, никто не пострадал. Работа аэропорта приостановлена на несколько часов. Предварительная причина инцидента – возгорание в одном из двигателей.

«Из-за инцидента было задержано 20 рейсов – 11 на прилет и 9 на вылет. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме», – рассказал NDNews.ru пресс-секретарь Кольцово Дмитрий Тюхтин.

Между тем, все 335 пассажиров рейса вскоре вылетят в Таиланд. «Резервный борт прибыл в Екатеринбург, сейчас пассажиры проходят регистрацию – осталось 13 человек зарегистрировать, планируем, что через час они должны вылететь», – пояснила агентству пресс-секретарь Azur Air Анастасия Матюшина.

Также она рассказала, пилот был вынужден применить экстренное торможение «из соображений безопасности». Точную причину ЧП установят позже. «Проводится проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров», – прокомментировала NDNews.ru пресс-секретарь уральской транспортной прокуратуры Лиана Ергашева.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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