С Дедов Морозов и Снегурочек на утренниках потребовали сертификаты с прививками от кори

Публикации за 21.12.16

В некоторых детсадах и школах Екатеринбурга с актеров, задействованных в детских утренниках, потребовали сертификаты с прививками от кори. Тем, кто не может предоставить документы, ищут срочную замену. По словам артистов, у некоторых из-за этого «слетела» треть заказов.

Напомним, в Свердловской области еще с конца ноября были введены ограничительные меры по кори. Изначально они касались запрета на посещение школ и детсадов непривитыми детьми, но в середине декабря были дополнены. С 14 декабря, согласно постановлению Роспотребнадзора, «все участники массовых мероприятий, организаторы и сопровождающие обязаны иметь при себе документы о наличии иммунизации против кори в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок».

Как рассказала NDNews.ru екатеринбургская актриса Катерина, из-за ограничительных мер многих артистов, которые должны были выступать на утренниках в школах и детсадах, в итоге не допустили.

«С корью ситуация вообще не понятна. В некоторых школах директора изначально вообще отменили сказки и утренники, но потом под нажимом родителей все-таки их вернули. Но с нас со всех руководство детских садов и школ требует документы – сертификат с прививками от кори и справку от терапевта, что мы здоровы, – рассказала Катерина. – У некоторых артистов сертификаты потеряны, и они потеряли треть всех заказов. Им пришлось искать замены на роли».

Также, по словам актрисы, в некоторых частных учреждениях вообще отказались от проведения новогодних праздников для детей. Например, на базе отдыха «Пески» на Шарташе было запланировано по несколько сказок в день, но из-за ситуации с корью их решили отменить.

Напомним, ранее в детсадах не хотели пускать на утренники даже родителей воспитанников. Но в минобразования пояснили, что это недопустимо: если у родителей есть прививки от кори, их обязаны пустить на праздник.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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