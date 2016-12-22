«У фонда не хватает людей», – подрядчики по капремонту объяснили, почему задерживается приемка домов

Публикации за 22.12.16

Подрядчики, выполняющие капитальный ремонт в домах Екатеринбурга, объяснили, почему приемка работ задерживается. Там считают, что дело не в придирках фонда или низком качестве материалов, а в нехватке рук в регоператоре и стройконтроле.

Вчера экс-сотрудник фирмы, занимающейся капитальным ремонтом многоквартирных домов в Екатеринбурге, рассказал о том, как подрядчики экономят на стройматериалах, из-за чего страдает качество работ и затягивается приемка. Исполнительный директор «Капремонтреконструкции» Юлия Синица рассказала, что вопросах приемки действительно есть сложности, но они не связаны с качеством работы или материалов.

«Это проблема комплексная. Есть несогласованность между самими службами, которые участвуют в приемке (это не только фонд капремонта, но и сами жильцы дома, обслуживающая организация, т.е. УК или ТСЖ, и организация, выполняющая функции строительного контроля, – прим. NDNews.ru). Внутри фонда между отделами долго документы ходят. Регулярно меняются требования к приемке – нет унифицированной формы, в которой были бы прописаны все требования к выполняемым работам, есть только общие ссылки, что все должно быть сделано по СНиПам. Но СНиПы применяются все-таки к новому строительству, а мы делаем капремонт», – рассказала она.

По ее словам, негативную роль сыграл и тот фактор, что дома сдаются одномоментно. «С сентября подрядчики начали сдавать лоты в больших объемах, в фонде и стройконтроле просто не успевают все проверять», – добавила собеседница агентства.

По ее словам, за последние два месяца компания не получила денег от фонда за выполненные работы, однако оплату ожидают в ближайшее время. «Мы ждем от заказчика оплату. До конца года мы должны все выплатить, закрыть все свои обязательства», – сказала Юлия Синица.

Она также пояснила, что о дешевизне и низком качестве материалов речи не идет. «Например, в двухэтажные дома на Уралмаше мы ставим бесшумную канализацию. Нельзя сказать, что это дешевые материалы. Полипропилен у нас турецкий. Запорная арматура от крупнейших поставщиков России, а не из Китая. Закупаем и итальянские бренды. Конечно, есть какие-то дома, где есть шероховатости, но это обычная ситуация», – сказала собеседница агентства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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