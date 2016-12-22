В Екатеринбурге стартовал процесс компании Ивана Обухова, банкротящей бизнес Александра Новикова

Публикации за 22.12.16

Екатеринбург, Декабрь 22 (Новый День, Максим Бородин) – Сегодня в Свердловском арбитражном суде начинается рассмотрение по существу иска в отношении ООО «Светояр» – компании, по версии следствия, у которой бизнесмен Иван Обухов пытался незаконно изъять около 400 гектаров земли. В деле присутствуют люди на Урале известные – помимо Обухова это бард Александр Новиков и бывший замминистра экономики Михаил Шилиманов, чьи имена оказались в повестке нынешней недели по другому делу – в связи с мошенничеством при долевом строительстве.

Как передает корреспондент NDNews.ru, первое заседание назначено на сегодня на 17:45, иск рассматривает судья Кожевникова. В роли заявителя выступила компания, подконтрольная бизнесмену Ивану Обухову – ООО «Управляющая компания «Уктус». Ее учредителями согласно данным ЕГРЮЛ («Контур-фокус») является Иван Обухов (75% уставного капитала), директором числится его жена Ольга Обухова. Согласно базам данных арбитражного суда, истец в сумме исковых требований называет около 12 миллионов рублей. Отметим, что суд обратился в ФСБ с требованием предоставить данные о том, является ли ответчик (ООО «Светояр») структурой, имеющей доступ к государственной тайне.

ООО «Светояр», его деятельность и руководители стали известны широкой общественности в связи с уголовным делом, рассмотрение которого проходило в Сысертском суде в конце 2015 – начале 2016 года. Оно было возбуждено по части 3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») и касается оно попытки крупного хищения земель, предпринятой группой лиц в 2015 году. Речь идет о 400 гектарах в Сысертском районе, принадлежавших ООО «Светояр». Соучредителем этой фирмы является бард Александр Новиков.

Обвиняемыми по делу проходили три человека – Иван Обухов, второй топ-менеджер овощебазы №4 Виктор Новиков и 44-летняя гендиректор и соучредитель ООО «Светояр» Лариса Ассонова, которая, по версии следствия, действовала в интересах Ивана Обухова. В СКР отмечают, что обвиняемые в 2015 году предприняли попытку незаконной покупки права собственности на земли в Сысертском районе, которые ввиду своего федерального значения находятся в управлении Росимущества. Там, по некоторым данным, фигуранты дела намеревались создать Уральский индустриальный парк. Этот проект лоббировали шансонье Новиков и еще один его бизнес-партнер – бывший замминистра экономики области Михаил Шилиманов. Ранее Новиков заявил, что Ассонова действовала в интересах Ивана Обухова – именно ему примерно за 10 процентов от рыночной стоимости подозреваемая пыталась продать участки в Сысерти. Позже стало известно, что земли пытались реализовать компании ООО «УК Уктус», учредителем которой является Обухов, директором – Ольга Обухова.

Новиков и Шилиманов посчитали, что сделка была совершена незаконно, без их ведома. Они остановили оформление документов и инициировали расследование. Также были поданы документы в арбитраж к ООО «Светояр» и ООО «УК Уктус» о признании сделки по продаже спорной земли в Сысертском районе недействительной. Именно ООО «УК Уктус» и продавалась земля «Светояра». Иван Обухов в связи с делом о сысертских землях был арестован, в настоящее время он находится в СИЗО. Процесс уже стартовал в Сысерти, но остановился на стадии предварительных слушаний. Представителями Александра Новикова была подана жалоба на территориальную подсудность в Свердловский областной суд. Представители потерпевшего считают, что дело должно рассматриваться в Ленинском суде Екатеринбурга – по местонахождению компании «Светояр». Апелляцию представителей Новикова Свердловский областной суд должен рассмотреть 9 января.

Компания Ивана Обухова тем временем тоже не сидит сложа руки – теперь она в суде будет пытаться обанкротить предприятие Александра Новикова. Союз «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» предоставила свою кандидатуру на пост арбитражного управляющего.

Отметим, что рассмотрение иска о банкротстве «Светояра» проходит на фоне ареста Михаила Шилиманова, которого обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере, а также вызове и барда Александра Новикова в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, где ему точно так же должны предъявить обвинение.

Екатеринбург. Другие новости 22.12.16

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