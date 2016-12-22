В Сухом Логу злоумышленники через окно влезли в подъезд и украли батареи, чтобы согреться

Публикации за 22.12.16

Очередной случай кражи радиаторов отопления раскрыт в Свердловской области, на этот раз – в Сухом Логу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, сегодня в 01:55 в дежурную часть ОМВД России по Сухому Логу обратилась жительница дома по переулку Буденного, заявившая, что из подъезда похищены алюминиевые радиаторы отопления. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа. Батареи отсутствовали на втором и третьем этаже. Подъезд был затоплен водой.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в течение полутора часов стражи порядка установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за кражу местные жители 1997 и 1992 годов рождения.

Задержанные признались в содеянном, сообщив, что один залез на козырёк подъезда, по трубе прополз до третьего этажа и через окно проник в подъезд, затем открыл двери своему подельнику. С помощью газового ключа они скрутили батарею на третьем этаже, спустили воду, а затем, то же самое сделали на втором этаже. Таким образом, молодые люди оставили 12 квартир без тепла в 25-ти градусный мороз. Злоумышленники пояснили, что проживают в съёмной квартире, где холодно, и таким образом хотели решить этот вопрос.

Напомним, вчера аналогичный случай произошел в Тавде – квартирант украл батареи из съемной квартиры.

Сухой Лог, служба информации

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