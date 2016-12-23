«Газпромнефть» подтвердила: дефицит бензина в Екатеринбурге вызван аномальными морозами

Публикации за 23.12.16

Екатеринбург вторые сутки испытывает серьезные перебои с автомобильным бензином. С фактом дефицита топлива автомобилисты столкнулись накануне, и до сих пор вопрос с его доставкой в областной центр окончательно не решен.

Как передает корреспондент NDNews.ru, 22 декабря весь без исключения бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо исчезли на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». «Объехал все заправки компании в центре Екатеринбурга – везде висят таблички из серии «топлива нет». В частности, нет вообще никакого бензина на АЗС «Газпромнефти» на Горького, на Восточной (там две АЗС компании, – прим. ред.), а также на Космонавтов. Персонал сети никак не комментирует дефицит бензина. Народ стоит в очередях, ждет подвоза», – сообщил нашему агентству один из водителей.

По его словам, в сложившейся ситуации постоянным клиентам сети пришлось искать АЗС других компаний. В частности, ажиотаж возник на «Башнефти», чья АЗС расположена на улице Малышева.

Среди автомобилистов начали курсировать слухи, что причиной острого дефицита бензина стали аномальные морозы на Урале, из-за которых существенно осложнилась доставка топлива на бензовозах, которые работают на солярке. «Они просто не смогли доехать до города. Так говорят некоторые сотрудники компании», – поделился NDNews.ru услышанным на АЗС «Газпромнефть» горожанин. По другим сведениям, всему виной – сбой в работе оптовых нефтяных структур.

Сегодня наша редакция получила комментарий пресс-службы сети АЗС «Газпромнефть» в УрФО, из которого следует, что перебои с топливом вызваны именно из-за холодов. «Временные перебои с наличием отдельных видов топлива на ряде АЗС вызваны техническими причинами, связанными с аномально резким похолоданием в регионе. Вопрос восстановления штатного режима доставки топлива на АЗС оперативно решается», – отметили в компании.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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