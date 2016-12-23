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Екатеринбург

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Публикации за 23.12.16

СКР возбудил новое дело по факту дачи взятки сотруднику МУГИСО / Добавлено ФОТО

СКР возбудил новое дело по факту дачи взятки сотруднику МУГИСО Добавлено ФОТО

СКР возбудил новое уголовное дело в отношении сотрудника МУГИСО. На этот раз по подозрению во взяточничестве задержан директор департамента рекламы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игорь Разунин.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Разунину вменяется получение взятки от бизнесмена, занимающегося размещением наружной рекламы в Екатеринбурге. Задержание чиновника провели накануне, 22 декабря, сотрудники свердловского УФСБ в его собственном кабинете. Пока развернутых комментариев от ведомств нет. В СКР уточняют, что дело возбуждено по п. «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). В настоящее время Разунин находится в ИВС.

Это далеко не первое дело о взяточничестве в МУГИСО. Ранее, напомним, глава МУГИСО Алексей Пьянков, его первый заместитель Артем Богачев, еще один заместитель министра Константин Никаноров, а также и. о. директора Распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева получили обвинения в получении взятки в размере 31,5 млн рублей в виде отката при выкупе по завышенной стоимости здания по улице Репина, которое необходимо было снести в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018.

Фото СУ СК РФ по Свердловской области
Фото СУ СК РФ по Свердловской области

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 23.12.16

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