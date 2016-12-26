Суд отправил под домашний арест директора департамента рекламы МУГИСО

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Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста директору департамента рекламы МУГИСО Игорю Разунину.

Как передает корреспондент NDNews.ru, 23 декабря стало известно о том, что по подозрению во взяточничестве задержан директор департамента рекламы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игорь Разунин. В Следственном комитете сообщили, что против него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Разунина задержали на рабочем месте после того, как ему принес деньги бизнесмен, занимающийся размещением наружной рекламы в Екатеринбурге. СКР распространил фотографию, на которой чиновник сидит в своем рабочем кабинете, на столе перед ним лежат пятитысячные купюры, пачку которых следователи обнаружили во время обыска.

В пресс-службе Свердловского областного суда NDNews.ru сегодня сообщили, что Ленинский райсуд по ходатайству следствия отправил Игоря Разунина под домашний арест до 21 февраля. «Постановление суда еще не вступило в законную силу», – уточнили в судебной инстанции.

В МУГИСО считают произошедшее провокацией. Ранее в правительство поступала информация о том, что якобы Разунин брал с рекламных компаний за покровительство до 350 тысяч рублей в месяц. Но в министерстве категорически опровергают эту информацию

При этом это далеко не первое дело о взяточничестве в МУГИСО. Ранее, напомним, глава МУГИСО Алексей Пьянков, его первый заместитель Артем Богачев, еще один заместитель министра Константин Никаноров, а также и. о. директора Распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева получили обвинения в получении взятки в размере 31,5 млн рублей в виде отката при выкупе по завышенной стоимости здания по улице Репина, которое необходимо было снести в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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