Против директора департамента рекламы МУГИСО возбуждено новое уголовное дело

Публикации за 28.12.16

В Екатеринбурге возбуждено очередное уголовное дело в отношении директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина, ранее отправленного под домашний арест в связи с обвинением во взяточничестве.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе свердловского управления ФСБ, 27 декабря следственными органами возбуждено новое уголовное дело против Разунина по факту получения им взяток в крупном размере от предпринимателей, работающих в сфере наружной рекламы.

«В данном случае основанием для принятия решения следователями стали заявления коммерсантов, которые в течение 2016 года терпели регулярные поборы со стороны Разунина. Следует отметить, что этот чиновник является должностным лицом, наделенным всем спектром полномочий по вопросам размещения наружной рекламы в регионе», – отмечают в ведомстве.

Чекисты добавляют, что, таким образом, озвученная заместителем губернатора Свердловской области Сергеем Зыряновым версия о якобы имевшей 22 декабря провокации со стороны силовиков не выдерживает критики и заставляет задуматься о наличии у нынешнего руководства МУГИСО устойчивых мотивов по сохранению коррупционных схем.

Напомним, первый раз Разунина задержали 23 декабря. В Следственном комитете сообщили, что против него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Разунина задержали на рабочем месте после того, как ему принес деньги бизнесмен, занимающийся размещением наружной рекламы в Екатеринбурге. СКР распространил фотографию, на которой чиновник сидит в своем рабочем кабинете, на столе перед ним лежат пятитысячные купюры, пачку которых следователи обнаружили во время обыска.

Ленинский райсуд по ходатайству следствия отправил Разунина под домашний арест до 21 февраля.

В МУГИСО считают произошедшее провокацией. Ранее в правительство поступала информация о том, что якобы Разунин брал с рекламных компаний за покровительство до 350 тысяч рублей в месяц. Но в министерстве категорически опровергают эту информацию

При этом это далеко не первое дело о взяточничестве в МУГИСО. Ранееглава МУГИСО Алексей Пьянков, его первый заместитель Артем Богачев, еще один заместитель министра Константин Никаноров, а также и. о. директора Распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева получили обвинения в получении взятки в размере 31,5 млн рублей в виде отката при выкупе по завышенной стоимости здания по улице Репина, которое необходимо было снести в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018.

Недавно Пьянкову предъявили новое обвинение – в получении взятки в размере 5 млн 750 тысяч рублей. Речь идет о компании «Проинвест», строившей крематорий для похоронного дома «Вознесение». Есть еще одно дело о взятке в 3 млн рублей, которую чиновникам давал бизнесмен Андрей Дружинин за продление договора аренды земли под строительство бизнес-центра в сквере на Громова.

Первоначально Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия и взял Пьянкова под стражу. Министр провел в СИЗО два месяца, после чего его отпустили под домашний арест, а затем – вовсе освободили от ограничений под залог в 2 миллиона рублей.

Никаноров и Богачев остаются под домашним арестом, Горностаева – под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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