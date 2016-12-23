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Екатеринбург

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Публикации за 23.12.16

«Здесь коммунальный ад»: жители Еланского военного городка замерзают (ФОТО)

«Здесь коммунальный ад»: жители Еланского военного городка замерзают (ФОТО)

В свердловском городке Елань, где расположен военный гарнизон и десятки жилых домов, снова замерзают люди. Уже несколько дней в домах нет горячей воды. И это – не единственная проблема.

Новый День: ''Здесь коммунальный ад'': жители Еланского военного городка замерзают (ФОТО)

Как рассказали NDNews.ru местные жители, причина коммунального коллапса проста: в холодном подвале замёрзли трубы. «На заявку никто не реагирует, поскольку 25 домов военного городка обслуживает всего лишь один сантехник. В помещениях адская холодина – около плюс 10», – рассказывают жители. «Тут как ни утепляйся, а в квартире холодно. В ванной змеевик холодный. Прежде чем помыть ребёнка, её надо нагреть. На днях было потепление, и у нас отключило свет. Крыша дырявая, и с неё капала вода. Управляющая компания пояснила, что вода попала на электрический щит, а аварию устранит по возможности… Сыну нужно бутылку согреть, но это сделать под горячей водой невозможно, поскольку она еле тёплая. По-моему, большинство домов непригодны для проживания или требуют ремонта», – рассказала жительница дома №34 Татьяна. Обитатели домов жалуются на неприятный запах канализации, облупившуюся краску, текущую по стенам воду.

Новый День: ''Здесь коммунальный ад'': жители Еланского военного городка замерзают (ФОТО)

Обслуживает эти дома, начиная с июля 2015 года, Екатеринбургский филиал ООО «Главное управление жилищным фондом» (ООО «ГУЖФ»). Пресс-секретарь компании Юлия Гаврилина обещала прокомментировать ситуацию чуть позже.

Новый День: ''Здесь коммунальный ад'': жители Еланского военного городка замерзают (ФОТО)

Напомним, месяц назад NDNews.ru уже сообщал о проблемах еланцев. 21 ноября на местной котельной . В результате температура воздуха в квартирах местных жителей опустилась практически до нуля. Жителям пришлось спасаться от холода при помощи обогревателей.

Новый День: ''Здесь коммунальный ад'': жители Еланского военного городка замерзают (ФОТО)

С управляющими компаниями еланцам не везет давно. В прежние времена, с 2010 по 2015 год, эти дома обслуживались Тюменским филиалом АО «Славянка». Полтора года назад компания оказалась в центре криминального скандала. Как уже сообщал NDNews.ru, летом 2015 года в Тверской районный суд Москвы было » и учредителя ЗАО «Безопасность и связь» Александра Елькина, начальника департамента текущего ремонта ОАО «Славянка» Константина Лапшина, временно исполняющего обязанности начальника хозяйственного управления Министерства обороны РФ Николая Рябых, гендиректора ЗАО «Безопасность и связь» Андрея Луганского, помощника главы общества Юлии Ротановой. После этого жилфонд военного городка и был передан ООО «ГУЖФ».

Елань, Евгения Вирачева

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