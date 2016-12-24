Шептий или Сериков: свердловские единоросы выбрали нового секретаря отделения

Публикации за 24.12.16

Только что на свердловской конференции «Единой России» подвели итоги выборов секретаря отделения. Делегатам были предложены 2 кандидатуры: действующего секретаря Виктора Шептия и заместителя председателя контрольно-ревизионной комиссии СРО Андрея Серикова.

Присутствовавший губернатор Евгений Куйвашев попросил однопартийцев поддержать Шептия. Андрей Сериков коллегам, судя по всему, известен мало. После объявления его фамилии его попросили встать, чтобы однопартийцы смогли его увидеть

Как передает корреспондент NDNews, на конференции зарегистрировались 290 делегатов, однако бюллетени для голосования получили только 234 человека.

Остальные по каким то причинам в выборах не участвовали. 6 бюллетеней были признаны недействительными, из оставшихся 169 было подано за Шептия и 59 за Серикова. Учитывая 56 неголосовавших, почти половина делегатов конференции не поддержала кандидатуру Шептия. Тем не менее, он избран секретарем отделения на следующий срок и поблагодарил участников за истинно демократическое голосование.

Теперь делегатам конференции предстоит обновить состав регионального политсовета и избрать делегатов на 16-й всероссийский съезд партии который состоится в конце января.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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