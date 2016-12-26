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Екатеринбург

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Публикации за 26.12.16

В Свердловской области в день траура по жертвам Ту-154 отменены все новогодние мероприятия, кроме елок для маленьких детей

В Свердловской области в день траура по жертвам Ту-154 отменены все новогодние мероприятия, кроме елок для маленьких детей

В России сегодня объявлен общенациональный день траура по жертвам авиакатастрофы Ту-154. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семьям погибших и распорядился отменить все официальные развлекательные и праздничные мероприятия в регионе. Единственным исключением станут новогодние елки для маленьких детей, сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ, потерпел крушение ранним утром 25 декабря над Черным морем. На борту находилось 92 человека – военные, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза. Выживших нет. Поисковые работы на месте крушения самолета идут в круглосуточном режиме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.12.16

26 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / На Синих Камнях горел магазин Fix Рrice (ФОТО). / Компания Александра Новикова «Светояр» оказалась крупным должником. Назначена дата рассмотрения по существу иска о ее банкротстве.

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