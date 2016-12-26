Лжегазовики в квартире екатеринбурженки устроили пожар (ФОТО)

Публикации за 26.12.16

Мошенники, пытающиеся выдать себя за газовиков, устроили пожар в квартире на улице Донбасской. Горе-мастер, взявший с жительницы дома деньги за услуги, получил ожоги.

Мошенники, представляющиеся сотрудниками горгаза, устроили поквартирный обход в до № 16 на улице Донбасской. Лжегазовики сообщали о необходимости замены кранов и шлангов к газовой плите. На их уловки купилась пенсионерка, женщина отдала 2 тысячи рублей, чек был выписан организацией «Квадрат Газ Сервис».

«Сотрудник горгаза» на самом деле начал проводить работы и устроил пожар. После вспышки газа обгорели кухонный гарнитур и вытяжка. Горе-мастер получил ожог рук.

Специалисты АО «Екатеринбурггаз» 22 декабря при плановом визите обнаружили утечку газа между краном пуска и газопроводом, образовавшуюся вследствие некачественной установки крана. «Пострадавшим от некачественной установки газового оборудования сторонними лицами необходимо обращаться в правоохранительные органы и Роспотребнадзор», – посоветовали в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».

Напомним, на днях свердловчан предупреждали о таких мошенниках, причем лже-газовики не просто требуют впустить их в квартиры, но и угрожают в случае отказа прекратить подачу газа.

«В очередной раз призываем потребителей газа проявлять осторожность – не относитесь к вопросам безопасности спустя рукава, уточняйте, кто именно пришел в ваш дом и кому вы доверяете свои газовые приборы. О визите специалистов АО «Екатеринбурггаз» всегда знают управляющие компании, уточнить данные также можно в районной газовой службе или по телефону 04. Специалисты АО «Екатеринбурггаз» одеты в специализированную форму, на которой написано «Екатеринбурггаз», при них всегда имеется служебное удостоверение. Проверяйте, что именно написано в предъявляемом удостоверении. По словам жителей, проходимцы также демонстрируют гражданам некие удостоверения, чем вызывают доверие», – обращается Екатеринбурггаз к горожанам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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