Итоги года-2016. Пресс-конференция свердловского губернатора / ОНЛАЙН-трансляция

Публикации за 26.12.16

Трансляция обновлена 11:57 (время московское)

11:57 Пресс-конференция закончена. «Всех с наступающим. Кого не увижу – не болейте никогда», – закончил Куйвашев.

11:55 Евгению Куйвашеву задают еще вопросы. Он выглядит очень уставшим и расстроенным. В отличие от предыдущих пресс-конференций по итогам года, не улыбается совсем, хотя старается держать повествование в оптимистичном ключе.

11:50 «Сырьевые рынки. Пока тенденция для нашего сырья приличная. Но надо адекватно и быстро реагировать. Но это не сложность, это нормальная работа. Конечно, некоторое снижение покупательской способности мы видим и знаем. Что предпринять? Мы понимаем, что надо сделать. Поддерживать малый и средний бизнес. Надо засучить рукава и работать, не покладая рук. С остальным мы справимся. У нас хорошая команда правительства, глав городов, промышленников. Особых проблем мы не видим. А для меня – я не отделяю себя от общей работы. В этом и заключаются мои сложности», – сказал Куйвашев.

11:48 Последний вопрос, – говорит пресс-секретарь губернатора Мария Картуз. Вопрос о сложностях, которые прогнозирует Куйвашев для себя и региона в 2017 году.

11:48 «Попрошу Людмилу Валентиновну Бабушкину и Виктора Анатольевича Шептия. Я сам улетаю. Не смогу этого сделать. Соболезную, как и все», – сказал губернатор.

11:47 Куйвашева просят пройти в Домжур возложить цветы.

11:47 «Рекомендую вам попробовать, и поймете, надо ли готовиться. Я это делаю регулярно – 15-20 лет», – сказал Куйвашев.

11:47 Вопрос о том, придает ли сил крещенская вода Куйвашеву, и как он готовится к Крещению?

11:46 Куйвашев тяжело вздыхает на вопросе о помощи семьям погибших в катастрофе Ту-154. «Еще не говорили», – сказал он.

11:46 «Я, конечно, за безопасность, я сам часто летаю. Говорить об этом можно, но решение будет принято после оценок специалистов», – отметил Куйвашев.

11:45 ГТРК-Урал спрашивает о законодательных инициативах по ограничению полетов судов, старше 25 лет. Планирует ли говорить с депутатами на эту тему?

11:44 «С Новиковым тему не обсуждал. Точно мы не общаемся. Он же под арестом. С ним общались специалисты министерства строительства. Я был на этом объекте. О порядке решения я уже рассказал. Но я с ним точно это не обсуждал. Мне по душе его творчество – только его с ним обсуждаю. Что касается его бизнес-интересов, я с ним это никогда не обсуждал», – сказал губернатор.

11:43 «Джастмедиа» спрашивает, обсуждал ли Куйвашев вопрос «Бухты Квинс» с Новиковым, который является соседом губернатора – барда как раз посадили под домашний арест в минувшую пятницу.

11:42 «Ведется проектирование. Реальные шаги будут сделаны в следующем году – от того, как Москва будет помогать», – сказал Куйвашев.

11:41 АиФ спрашивает про медкластер в Академическом.

11:41 Предыдущий комментарий губернатора посвящен теме с уголовным делом Новикова и пайщиков «Бухты Квинс».

11:40 «Ситуация неприятная. Но это не дольщики. С пайщиками другая история – они регламентируются другими законами. Чтобы помочь им – а такое желание есть – нужно согласие всех пайщиков. В том числе об Александре Новикове говорю. Но вы знаете, как развиваются события. Мы сможем оказать помощь, если собственник земли и пайщики согласятся. Первый шаг сделан. Мы готовы к разным ситуациям. Второй – за собственником земли», – сказал Куйвашев.

11:38 «Ростех. Но интересантов с десяток наберется. Выберем лучших», – говорит губернатор.

11:38 «Уралинформбюро» задает вопрос о регоператоре по закону о ТКО.

11:37 «Самая проблема – коэффициент загрузки. Где Реж, я не вспомню, но у нас есть программа по строительству школ. Дойдут деньги и до Режа. В каком году, не могу сказать. Не помню ваше место в общих данных по муниципалитетам», – сказал Куйвашев.

11:36 «Режевская весть» спрашивает про строительство новых школ – есть ли надежда на это?

11:36 «Мы живем в огромной стране, надо, чтобы и другие регионы жили достойно. Мы не можем отдельно развиваться от всей страны. мы относимся к этому с пониманием», – сказал Куйвашев.

11:35 Звучит вопрос о возвращении большего количества средств после уплаты налогов из федерального центра.

11:35 «Любого поддержу, которого выдвинет Единая Россия. Не знаю о планах Носова, но он человек команды. Думаю, в этом году будет решение принято», – сказал Куйвашев.

11:34 «Федерал-пресс» спрашивает про Тагил – необходимо ли оставить там выборы мэра? И кого поддержит Куйвашев?

11:33 «Мы обсуждали с коллегами – с Якобом и Швиндтом, что делать с трибунами. Мы посмотрим, будет ли пользоваться успехом. Если не будет, разберем и передадим в муниципалитеты. Будут пользоваться успехом – будут стоять. Город мы подготовим. Серьезные деньги выделены. В следующем году продлим улицу Ленина, выйдем на Татищева, будет другая ситуация с транспортом. Арена на Уралмаше будет передана академии футбола. А Центральный стадион – сделаем все, чтобы он заполнялся. Рассчитываем, что Урал после 2018 года вдохновится. Чем черт не шутит, может в Еврокубках поиграем», – сказал губернатор.

11:31 Радио Город-ФМ задает вопрос о наследии ЧМ-2018.

11:31 «Понимаете, мы живем в стране, в России, которая принимает участие в разных международных организациях, что накладывает прямой запрет на смертную казнь. Обсуждать мы можем, но принятие решение должно быть после взвешивания всех «за» и «против». не каждый человек и чиновник возьмется рассуждать об этом», – сказал губернатор.

11:28 «Как вам кажется, стоит ли поднять вопрос о введении смертной казни за терроризм?", – задают вопрос журналисты из области.

11:25 В пресс-релизах департамента информполитики губернатора часто называют лидером Свердловской области, Куйвашева попросили объяснить, что значит быть лидером региона. «Я даже не знал, – смутился он. – Ну, кому как удобнее, тот так и называет».

11:24 Прозвучал вопрос о развитии хоккея не только в Екатеринбурге, но и в городах области, в том числе отдаленных, где дети вынуждены заниматься в нечеловеческих условиях. «Что касается хоккея, я благодарен Козицыну за решение возглавить Автомобилист и взять 100% финансирования с 2017 года на себя. Бюджетные деньги, которые должны были выделяться Автомобилисту, – 350 млн будут идти на строительство ледовых арен. Будет больше 100 площадок, 20 крытых – для начала по городам присутствия УГМК. Мы люди зимние, сам бог велел развивать зимние виды спорта, – сказал Куйвашев. – Мы выстраиваем картину подготовки молодых спортсменов. В «Солнечном» к 2020 году планируем создать школу-интернат для наших хоккеистов. Там будут генерироваться игроки со всей территории области. В год будем строить 20 открытых площадок и 4 крытых. Мы считаем, что это хорошее занятие для мальчишек. Самых талантливых будем учить. Это работа не на один год. Сегодня поменялось руководство федерации хоккея у нас. У нас нехватка детских тренеров, и сегодня мы будем их обучать. Это даст свои плоды по привлечению ребят в спорт и ЗОЖ».

11:15 «Мы подписываем сегодня соглашения с промышленниками. Суммы приличные на экологические программы, – сказал губернатор. – Что касается заводов по переработке и полигонов, сегодня закончено силами Ростеха проектирование дислокации полигонов, как только получим дополнительную информацию о коммуникациях, это будет в следующем году, объявим конкурсы на привлечение инвесторов».

11:13 Вопрос про год экологии и запланированные мероприятия.

11:13 Раздули тему журналисты. Не может Екатеринбург отличаться от всей страны. Примерно одинаково везде по заболеваемости ВИЧ. Мы серьезные деньги выделяем на диагностику. Мы много выявляем – и это правильно. Только рады, что правительство обратило на это внимание.

11:12 Вопрос от ТАСС по поводу борьбы в регионе с ВИЧ – хватит ли средств?

11:11 Что касается ФМБА, вы сами ответили на свой вопрос. Мы видим все, понимаем. Отправили ряд писем в Росатом, чтобы больницу передать. Мы готовы ее взять. Но есть особенности медучреждений в атомных городах. Мы находимся в переговорах.

11:09 «Зареченская ярмарка» задает вопрос об особенностях территорий региона. «У нас большая особенность – прямое взаимодействие между муниципалитетом и Москвой. Часто оно требует вмешательства региональной власти. Первая тема касается федерального медико-биологического агентства, которое занимается лечением жителей города. Город давно перерос ФМБА. У нас много детей и пенсионеров, а медицина заточена на обслуживание атомной энергетики. Люди не могут получить даже направления в региональные центры. Можете вмешаться?", – просит главред Татьяна Ладейщикова.

11:03 Газета «Все будет» из Артемовского. «Ваша любимая газета, – отмечает журналист. – Я бы хотела спросить про две ситуации. Первая – вокруг машзавода. Многие знают, что там была попытка рейдерского захвата. Хочется услышать, что губернатор планирует сделать». «Планируем сохранить завод, усадили спорящие стороны за стол переговоров. мы эту ситуацию мониторим. Есть основания полагать, что не допустим развала предприятия», – говорит губернатор.

10:59 Сегодня увеличение субсидирования литра молока нужно, но возможностей бюджета нет. Мы находим в себе силы сохранить дотацию в следующем году. Это хорошая надбавка животноводам. В других регионах нет такой дотации. Или есть, но не такая. Мы с депутатами и министерством договорились финансировать в таком объеме. если будет собираемость бюджета выше, вернемся к вопросу, – пояснил Куйвашев.

10:58 Вопрос из Ирбита о сельском хозяйстве – три рубля на килограмм молока получают местные аграрии. Спрашивает, когда увеличится дотация.

10:53 Конкурсные комиссии работают, в них работают представители администрации губернатора. Конечно, все люди разные. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже. Сегодня команда глав боеспособная, в том числе по приоритетным национальным проектам. Как только я пришел сюда, провожу регулярные встречи с главами. Мне кажется, мы слышим друг друга и разговариваем на одном языке, – отметил Куйвашев.

10:51 Up-монитор спрашивает о муниципальных выборах. «Самоуправление в области – кадровая катастрофа. Фрики, популисты, непрофессионалы. Из назначенных кто под следствием, кто стремится уйти в госорганы. С кем из глав вы бы продолжили работать?", – спрашивает журналист.

10:50 Точно выполню бюджет 2017 года.

10:50 Если Якоб запросит кого-то на муниципальный уровень, решим вопрос.

10:49 Что касается чиновников, не только екатеринбуржцев мы привлекаем – Каюмов, Сандаков, и другие люди. Они идут с муниципального на областной уровень. Часть людей с администрации города – это нормально. Мы сейчас с Тунгусовым работаем над инкорпорацией и привлечением людей с территорий. И наоборот. Перетекание людей дает возможность не застаиваться.

10:48 Задает вопрос Ура.ру – с 19 мая сотрудники администрации Екатеринбурга инкорпорируются в областную власть. Почему не происходит наоборот? И второй вопрос – если решитесь – дайте обещание, которое точно выполните.

10:47 Мы находимся в переговорном процессе, слава богу, никаких решений предприятие не принимает по сносу. Рассчитываем на здравый смысл. Найдем единственное правильное решение, чтобы не было ущерба никому. Либо не сносить, либо строить новые дома в доступном месте.

10:46 Газета «Про Лесной» – проблема жителей поселка Таежный, где должны снести шесть домов. «Мы обратились к вам за поддержкой, дома не уничтожены, но отсрочка уже истекла. Мы просим взять на личный контроль этот вопрос», – говорит журналист.

10:44 Нет ни одного социального показателя, который мы продекларировали и не выполнили. Наш бюджет социально ориентированный – пенсионеры, сироты, малоимущие. Это приличный объем. Что касается детей войны, я за то, чтобы конструктивно помочь категории, которая осталась без льгот, но которая нуждается в помощи. Я за то, чтобы адресно подойти к каждому человеку. Кто-то потерял документы о наградах, благодарностях, на основании которых дают удостоверение ветерана. Надо комиссионно, с депутатами обсуждать – и выяснять, что произошло, – сказал Куйвашев.

10:42 Региональная газета «Пенсионер» спрашивает про проекты, намеченные на 2016 год, которые не удалось реализовать. «В этом году в заксобрании не приняли ни один проект про детей войны. Предполагается ли в 2017 году принять?", – спрашивает журналист.

10:40 Алапаевск будет вовлечен в отмечание этой печальной даты. Мы поправим ситуацию с дорогами. Я дал поручение министру транспорта. Надо, чтобы и местные власти понимали, что одним областным бюджетом тут не обойтись, надо смотреть муниципальные возможности и привлечение частного капитала. У нас 94 муниципалитета, у каждого свои круглые даты, мы не можем из контекста убрать что-то и обращать внимание только на одно МО, – сказал губернатор.

10:39 Алапаевская газета спрашивает о подготовке к 100-летию гибели царской семьи. Проблема – это дороги. 57% находятся в неудовлетворительном состоянии. И в городе, и по трассе. Просят помощи.

10:37 Мониторинг – тоже работа, – говорит Куйвашев. – Как только предложат механизм по недопущению затопления домов, мы его задействуем. Поручение я дал. Если мы получим информацию, что будут затоплены дома, мы будем предпринимать меры.

10:36 Журналисты из Карпинска спрашивают про паводок и про меры, которые будут предприниматься по предупреждению. Хотелось бы видеть какую-то работу, – говорит представитель СМИ.

10:35 Планы есть, они утверждены. есть федеральная часть, есть региональная. Мы по обеим отчитываемся. Все финансы заложены в бюджете 2017 года. Что касается участия частного капитала, они тоже мониторятся раз в месяц, мы следим, как идет исполнение взятых на себя обязательств – РЖД, Кольцово, представителями гостиничного бизнеса.

10:34 Студия-41. Вопрос про подготовку к ЧМ-2018.

10:34 Ориентировочно на вторую ветку необходимо порядка 40 млрд рублей. мы ведем переговоры с банками и инвесторами. наши коллеги выезжали в Москву на консультации. Займы не исключены. Но нам бы хотелось, чтобы инвестор вложил деньги, не просто чтобы вложить и получать проценты, но чтобы он вложил деньги и сам управлял. есть интересанты, не буду говорить кто.

10:33 Интерфакс спрашивает про частные инвестиции при строительстве метро в Екатеринбурге.

10:32 В зависимости от ситуации, мы докладывается каждые три часа, как идет реакция, кто какие усилия прилагает – вплоть до снятия контроля. Есть долгосрочный контроль – раз в месяц докладывают. Этим занимается контрольное управление, которое спрашивает с людей, как идет выполнение указа или поручения. С докладами – еженедельными, раз в квартал – мы принимаем решение, как все меняется.

10:31 Вопрос Комсомольской правды – о ЧП, взятых на личный контроль. Что происходит после того, как губернатор берет ЧП на личный контроль?

10:31 Мы уже приняли программу, она будет на уровне 2016 года, в том числе и в Каменске-Уральскому. Что касается городской среды, то до принятия этого решения у нас было четыре нацпроекта, по всем серьезно продвинулись. Теперь у нас 11 нацпроектов. По каждому создается проектный офис – я подписал соответствующие бумаги. Мы будем рассчитывать на свои силы, сделаем обязательно все заявки в федерацию. Поставил задачу правительству – максимально войти во все программы. Что касается дорог, будем разбирать, что нам удалось сделать, куда приложить усилия – строительство дорог будет в приоритете.

10:29 Вопрос задает Каменск-Уральское телевидение о дорожном строительстве, а также о развитии городской среды из фонда поддержки малых городов. В областном бюджете предусмотрены средства, можно ли рассчитывать на федеральные Каменску-Уральскому?

10:28 Конечно, это надо делать быстрее, но это зависит не от нас. Но правительство должно оценить нашу работу. Когда будет история успеха по ТОР в Краснотурьинске, будет процесс быстрее. Но пока они осторожно принимают решения – мы сначала должны показать, что мы можем сделать. И потом уже будем заявляться. Шансы у Новоуральска хорошие. Прекрасная база и специалисты, – сказал губернатор.

10:27 Новоуральская вещательная компания говорит про инвестпривлекательность региона и Иннопром. Говорит, что Новоуральск хочет привлекать инвесторов и стать ТОР. Как оценивает шансы губернатор?

10:25 То, что произошло, не нанесло вред региону. Вы перегибаете. Мы сделали все, как организаторы. То, что происходит с известным антидопинговым агентство, это вопрос, на который должны отвечать чиновники от спорта. Я считаю, что за несколько часов до боя отменить – ну как так? Можно было за неделю. Это подлость по отношению к нам и к Поветкину.

10:24 Вопрос от канала АТН – не секрет, что последний бой Поветкина нанес колоссальный вред России и нашему региону. По последним данным Поветкин оказался чистым, как бы губернатор оценил эту ситуацию.

10:23 В прошлом году мы выделили 11 илн рублей на выравнивание полотна. Сложность заключается в том, что загруженность этой дороги составляет 300 автомобилей в сутки. Протяженность почти 50 километров. И чтобы вложить деньги в капремонт, потребуется 1,5 млрд рублей. Это весь бюджет капремонта дорог региона. Я дал поручение министру заняться отдельными участками, чтобы обеспечить доступность проезда. Поэтому будем заниматься самыми сложными участками этой дороги. Но быстро сделать не получится.

10:22 Вопрос от Российский газеты – вопрос о дороге в деревню Серебрянка, который задавали Путину на пресс-конференции на прошлой неделе.

10:21 Действительно у нас будет год насыщенный. Нам предстоит избрать в 49 муниципалитетах представительные органы. Напомню, что этот год был тоже насыщенный. Весь электоральный цикл не заканчивается. мы работаем. Что касается меня, я говорил не раз – определяющим будет доверие президента России Владимира Владимировича Путина. Состоятся консультации.

10:20 Вопрос от Знака – о том, будет ли Куйвашев баллотироваться в губернаторы в 2017 году.

10:20 Мы ставим во главу угла подготовку города к ЧМ-2018. делегирование полномочий – это оптимизации и эффективность нашей работы. Этой же логики мы придерживаемся в других сферах. Эта работа будет продолжена в 2017 году.

10:19 Вопрос от Коммерсанта по поводу возврата градостроительных полномочий и управления неразграниченными землями в администрацию города.

10:19 Храму быть. То, что он станет хорошим подарком к 300-летию, это очевидно. Мы стараемся принимать взвешенную позицию. естественно, что будет воспринята любая точка зрения по поводу храма. Но вся рабочая группа, подавляющее большинство градсовета приняли решение, что ему быть. Пора Екатеринбургу поставить точку в долгом споре, где он должен быть – на старом или новом месте. Мы приняли компромиссное решение. Что касается вида, пусть архитекторы, специалисты рассуждают и спорят, – сказал губернатор.

10:17 Областная газета задает вопрос о строительстве Храма-на-воде.

10:17 Отвечать на вопрос о судьбе Паслера Куйвашев не стал.

10:17 Куйвашев рассказывает о том, что муниципалитеты должны создать стратегии развития до 2030 года. Говорит о том, что поможет опыт Высокинского, который ранее работал в администрации города Екатеринбурга.

10:16 Этот год был насыщенный – выбору в Госдуму, в заксо. Мы много с нашими депутатами работали перед принятием бюджета. Он хороший, взвешенный. Наши депутаты в Госдуме, благодаря их усилиям привлечено больше 4 млрд рублей в регион. За это им спасибо. В том числе 1,3 млрд в проект по реализации качественных и безопасных дорог. Работа в новом формате, где я являюсь председателем правительства стала, более напряженной, скрывать не буду. Всем отчетливо ясно, что сроки от принятия решения до его реализации сократились, – продолжил он.

10:14 Главные задачи правительства определены в стратегии. Кк только я возглавил регион, мы с Паслером договорились, что после выборов мы придем к такой работе с правительством. Что касается архитектуры, я взял на себя всю полноту ответственности. Принятые решения были скоординированы. Все держится в едином кулаке, что дает более быстро воплощать принятые решения, – сказал Куйвашев.

10:13 Первый вопрос от ОТВ – по поводу реформы правительства и создания депутатской вертикали.

10:12 Мы создали фонд поддержки промышленности, работают и другие инструменты поддержки малому и среднему бизнесу. По итогам года из федеральной казны мы получили около 3 млрд рублей для крупного бизнеса.

10:11 В 2014 году и 2015 году мы говорили, куда необходимо прилагать усилия, чтобы этот рост был. наши промышленники вовремя успели перегруппироваться, что повлекло за собой рост. Рассчитываю, что он продолжится в 2017-2018 годах.

10:11 У нас ожидается рост на 13% объемов отгруженной продукции. Это хороший задел на 2017 год. 1 трл 600 млрд рублей.

10:10 По итогам 2016 года мы достаточно серьезно продвинулись, удалось решить ряд стратегических задач. Об этом говорят цифры и показатели. Сегодня мы имеем четвертое место по обхему оптовой торговли, десятое по привлеченным инвестициям.

10:09 Вчера в нашей стране произошла чудовищная трагедия, президент объявил день траура. Прошу почтить память погибших минутой молчания, – начал губернатор.

10:08 Губернатор появился, сухо кивнул журналистам. Пресс-конференция началась.

10:01 Объявлена пятиминутная готовность.

10:01 В колонном зале дома Севастьянова уже собралось несколько десятков журналистов, множество телекамер, губернатора пока нет. Завершаются последние приготовления. Сотрудники ДИПа раздают рекомендации представителям СМИ помнить о дне траура, объявленном в связи с катастрофой Ту-154. Слово обещают дать всем.

Через несколько минут в Доме Севастьянова начнется пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по итогам 2016 года. NDNews.ru будет вести прямую трансляцию из зала, где глава региона будет отвечать на вопросы уральских журналистов.

Екатеринбург. Другие новости 26.12.16

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