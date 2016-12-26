Пресная конференция. Послесловие к, возможно, последнему итоговому обращению Куйвашева (ФОТО)

Публикации за 26.12.16

Сегодня свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал традиционную пресс-конференцию по итогам 2016 года. Общение с прессой получилось весьма пресным – в отличие от предыдущих выступлений, губернатор почти не улыбался и не шутил, был чем-то подавлен и давал много размытых ответов и почти никакой конкретики. NDNews.ru разбирает, возможно, последнюю итоговую пресс-конференцию Куйвашева на посту губернатора.

В течение двух часов Евгений Куйвашев общался с журналистами. Слово, как и обещала пресс-секретарь главы региона Мария Картуз, предоставили всем. Вопросы, которые задавали сегодня в ходе итоговой пресс-конференции, были очень разными – откровенного подхалимажа не было, но обошлось и без остроты. Например, вопрос корреспондента Justmedia Евгения Катыхина о том, разговаривал ли губернатор с бардом Александром Новиковым о деле «Бухты Квинс», вызвал смешки в зале – на словах «он же ваш сосед». Но сам Куйвашев даже не улыбнулся. Только много раз проговорил, что не обсуждал этот вопрос с Новиковым, как бы намеренно абстрагируясь от возможных дружеских связей с директором Театра эстрады.

Скупо он отреагировал и на просьбу журналиста Ura Антона Ольшанникова дать какое-то обещание, которое губернатор точно исполнит в 2017-м. «Исполню бюджет 2017», – сказал Куйвашев. Такой же односложный ответ получило и наше агентство на просьбу прокомментировать, почему в официальных пресс-релизах ДИПа его называют «лидером Свердловской области» и что вообще значит – быть лидером региона? «Кому как удобнее, тот так и называет», – сказал губернатор.

Почти не было сегодня и просьб, с которыми традиционно выступают журналисты муниципальных СМИ на мероприятиях такого толка. Но оживлению губернатора они тоже не способствовали, и он уходил от конкретики – обещаний не давал, цифр и дат не называл. Не тронули его даже темы, которые ударили по Свердловской области, выйдя на федеральный уровень – про ВИЧ, про ФМБА в Заречном, про дорогу в Серебрянку, про пайщиков и барда Новикова, про уголовные дела в МУГИСО. О чем Куйвашев сказал точно, так это о строительстве храма-на-воде, отметив, что ему быть, отсекая все дискуссии по этому поводу.

В целом он выглядел измученным, уставшим. Складывалось ощущение, что общение с журналистами Евгению Куйвашеву, который ранее не отличался закрытостью в ответах на вопросы прессы, доставляет ему сегодня особенные мучения. Как горькая, противная пилюля, которую не хочется, но надо принять. Отсюда и весь тон пресс-конференции. Даже самый животрепещущий политический вопрос: пойдет ли Куйвашев на новый срок – был встречен тем же измученным тоном и заезженной фразой про «если будет доверие Владимира Владимировича Путина». О своих желаниях (как и о том, хотят ли сами жители региона, чтобы Куйвашев остался) нынешний глава региона умолчал. Так что присутствующим показалось: губернаторская ноша под конец года стала для него совсем тяжелой.

Возможно, эта пресс-конференция по итогам года была последней для Евгения Куйвашева на посту главы Свердловской области. «Всех с наступающим. Кого не увижу – не болейте никогда», – пожелал он журналистам и улетел.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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