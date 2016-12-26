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Екатеринбург

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Публикации за 26.12.16

Пресная конференция. Послесловие к, возможно, последнему итоговому обращению Куйвашева (ФОТО)

Пресная конференция. Послесловие к, возможно, последнему итоговому обращению Куйвашева (ФОТО)

Сегодня свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал традиционную пресс-конференцию по итогам 2016 года. Общение с прессой получилось весьма пресным – в отличие от предыдущих выступлений, губернатор почти не улыбался и не шутил, был чем-то подавлен и давал много размытых ответов и почти никакой конкретики. NDNews.ru разбирает, возможно, последнюю итоговую пресс-конференцию Куйвашева на посту губернатора.

Новый День: Пресная конференция. Послесловие к, возможно, последнему итоговому обращению Куйвашева (ФОТО)

В течение двух часов Евгений Куйвашев общался с журналистами. Слово, как и обещала пресс-секретарь главы региона Мария Картуз, предоставили всем. Вопросы, которые задавали сегодня в ходе итоговой пресс-конференции, были очень разными – откровенного подхалимажа не было, но обошлось и без остроты. Например, вопрос корреспондента Justmedia Евгения Катыхина о том, разговаривал ли губернатор с бардом Александром Новиковым о деле «Бухты Квинс», вызвал смешки в зале – на словах «он же ваш сосед». Но сам Куйвашев даже не улыбнулся. Только много раз проговорил, что не обсуждал этот вопрос с Новиковым, как бы намеренно абстрагируясь от возможных дружеских связей с директором Театра эстрады.

Новый День: Пресная конференция. Послесловие к, возможно, последнему итоговому обращению Куйвашева (ФОТО)

Скупо он отреагировал и на просьбу журналиста Ura Антона Ольшанникова дать какое-то обещание, которое губернатор точно исполнит в 2017-м. «Исполню бюджет 2017», – сказал Куйвашев. Такой же односложный ответ получило и наше агентство на просьбу прокомментировать, почему в официальных пресс-релизах ДИПа его называют «лидером Свердловской области» и что вообще значит – быть лидером региона? «Кому как удобнее, тот так и называет», – сказал губернатор.

Почти не было сегодня и просьб, с которыми традиционно выступают журналисты муниципальных СМИ на мероприятиях такого толка. Но оживлению губернатора они тоже не способствовали, и он уходил от конкретики – обещаний не давал, цифр и дат не называл. Не тронули его даже темы, которые ударили по Свердловской области, выйдя на федеральный уровень – про ВИЧ, про ФМБА в Заречном, про дорогу в Серебрянку, про пайщиков и барда Новикова, про уголовные дела в МУГИСО. О чем Куйвашев сказал точно, так это о строительстве храма-на-воде, отметив, что ему быть, отсекая все дискуссии по этому поводу.

Новый День: Пресная конференция. Послесловие к, возможно, последнему итоговому обращению Куйвашева (ФОТО)

В целом он выглядел измученным, уставшим. Складывалось ощущение, что общение с журналистами Евгению Куйвашеву, который ранее не отличался закрытостью в ответах на вопросы прессы, доставляет ему сегодня особенные мучения. Как горькая, противная пилюля, которую не хочется, но надо принять. Отсюда и весь тон пресс-конференции. Даже самый животрепещущий политический вопрос: пойдет ли Куйвашев на новый срок – был встречен тем же измученным тоном и заезженной фразой про «если будет доверие Владимира Владимировича Путина». О своих желаниях (как и о том, хотят ли сами жители региона, чтобы Куйвашев остался) нынешний глава региона умолчал. Так что присутствующим показалось: губернаторская ноша под конец года стала для него совсем тяжелой.

Возможно, эта пресс-конференция по итогам года была последней для Евгения Куйвашева на посту главы Свердловской области. «Всех с наступающим. Кого не увижу – не болейте никогда», – пожелал он журналистам и улетел.

Новый День: Пресная конференция. Послесловие к, возможно, последнему итоговому обращению Куйвашева (ФОТО)

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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