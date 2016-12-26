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Екатеринбург

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Публикации за 26.12.16

Театры Екатеринбурга в день траура не остановят работу: покажут сказки для детей и грустные спектакли для взрослых

Театры Екатеринбурга в день траура не остановят работу: покажут сказки для детей и грустные спектакли для взрослых

В России сегодня объявлен общенациональный день траура по жертвам авиакатастрофы Ту-154, в связи с чем в Свердловской области отменены все официальные развлекательные и праздничные мероприятия, кроме детских. Театры Екатеринбурга не будут отменять новогодние представления, а в «Коляда-театре» и Театре драмы состоятся и вечерние показы спектаклей для взрослых. Но темы постановок отнюдь не веселые, – заверили NDNews.ru.

В России сегодня Ту-154. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семьям погибших и распорядился отменить все официальные развлекательные и праздничные мероприятия в регионе. Единственным исключением станут новогодние елки для маленьких детей, сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ, потерпел крушение ранним утром 25 декабря над Черным морем. На борту находилось 92 человека – военные, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Выживших нет. Поисковые работы на месте крушения самолета идут в круглосуточном режиме.

В театрах Екатеринбурга сейчас проходит новогодняя кампания: почти во всех учреждениях идут спектакли для детей и праздничные интермедии. Отменять их сегодня действительно не будут. Кроме того, в двух учреждениях запланированы показы взрослых спектаклей. В «Коляда-театре» вечером сыграют спектакль «Клуб брошенных жен», в Театра драмы – спектакль «Пассажиры». В обоих учреждениях приняли решение не отменять показы. Как сообщили NDNews.ru, «Пассажиры» – это драма, спектакль очень грустный, поэтому он уместен в день траура.

Николай Коляда на своей странице в «Фейсбуке» также объяснил, почему принял решение не отменять спектакль.

«Новогодние детские праздники, а их у нас сегодня четыре, четыре представления для детей, были проданы и запланированы еще в сентябре-октябре. Лишать детей праздника я не могу. Я не смогу им объяснить, что такое смерть, и им не надо пока ничего про это знать. Вечером в 20:00 у нас, как заявлено в программе, «Комедия в двух действиях «Клуб брошенных жен», но, кто видел и выходил в финале в слезах со спектакля, знает, что там такая комедия, что – смешно-смешно, а к концу сердце от боли сжимается. И этот спектакль я отменять не буду. Там тоже почти всё продано, осталось с десяток билетов. Выйду перед началом и скажу публике, и она поймет: в России живем и, если нам дни траура объявлять, то каждый день придется голову пеплом посыпать. Люди поймут. В России живем потому что. В России. Очень горько и жалко погибших и их семьи», – написал режиссер.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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