Минтранс РФ велел Куйвашеву пресечь высадку безбилетных детей на мороз

Публикации за 27.12.16

Высадка детей из общественного транспорта за безбилетный проезд в условиях низких температур угрожает их жизни и здоровью, а потому подобные ситуации допускать не следует. Такую телеграмму прислал губернатору Евгению Куйвашеву глава Минтранса РФ Максим Соколов.

«В последнее время участились случаи высадки из транспортных средств общего пользования детей, не оплачивающих проезд. В соответствии со статьей 14 Гражданского кодекса РФ допускается самозащита гражданских прав, при этом способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Представляется, что высадка детей в условиях низких температур, как самозащита гражданских прав перевозчиков на получение платы за проезд, не является соразмерной нарушению, и не может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья ребенка. Учитывая изложенное, прошу принять меры по недопущению высадки детей из транспортных средств», – цитирует ДИП сообщение министра.

Напомним, в ноябре и декабре в Екатеринбурге произошли как минимум три таких истории. Сначала (в ноябре) мама 9-летней девочки сообщила, что кондуктор выгнал ребенка на улицу в 30-градусный мороз, потому что девочка потеряла Е-карту. СК СУ РФ по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Скандал вышел не только на федеральный, но и на международный уровень – о нем написали иностранные газеты. Однако родители девочки в итоге не пришли в МОАП по приглашению руководства, чтобы лично найти кондуктора. Следователи не нашли того, кто выгнал ребенка на мороз. В середине декабря, по сообщениям горожан, кондуктор автобуса №5 выгнала на мороз первоклассника, у которого не хватило денег на проезд. И, наконец, на прошлой неделе пользователь «ВКонтакте» Екатерина рассказала об аналогичной истории на автобусе 056. «В автобус зашли 2 девочки, лет 11, одна девочка спросила у водителя, можно ли доехать до дома, за проезд у нее нет. Водитель сказал ей «НЕТ», но вторая девочка, которая с ней зашла, ей насчитала на проезд 26 р. На Ботанике зашел мужчина, видно, знакомый водителя, и он так и не оплатил за проезд. Этот мужчина проехал «зайцем», – написала горожанка.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 27.12.16

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