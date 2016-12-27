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Екатеринбург

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Публикации за 27.12.16

Якоб о повышении тарифов на проезд: «Предварительно речь шла о 29 рублях»

Якоб о повышении тарифов на проезд: «Предварительно речь шла о 29 рублях»

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в ходе своей итоговой пресс-конференции заявил, что тариф на проезд в общественном транспорте может повыситься до 29 рублей.

«Предпосылки к повышению цен были давно. Еще когда мы обсуждали повышение тарифа до 26 рублей, транспортные предприятия закладывали обоснование на 28 рублей. Поэтому в этом году они снова обратились в РЭК. Предварительно можно говорить, что речь шла о 29 рублях за поездку, но это только в том случае, если пассажир покупает разовый билет за наличные деньги. При пользовании электронным кошельком останется 26 рублей. Повторяю, РЭК еще не приняла решение, но это цифры, которые обсуждались», – заявил Якоб.

Напомним, Екатеринбургский метрополитен надеется повысить свой тариф до 35 рублей. Сегодня тема недофинансирования метро вновь была поднята на заседании гордумы. Депутат Юрий Дозорец . «Нам на прошлом заседании Шафрай (директор метрополитена, – прим. NDNews.ru) докладывал, что износ техники составил 60%. Метро – это объект повышенной опасности, там необходимо соблюдать технический регламент, все правила безопасности. Завтра состоится заседание РЭК, и возможно поднимут стоимость проезда. Но хватит ли метро этой стоимости? Может нужно заложить компенсацию и для метрополитена? Предлагаю с этой просьбой обратиться в область», – заявил парламентарий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.12.16

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