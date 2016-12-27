Якоб о повышении тарифов на проезд: «Предварительно речь шла о 29 рублях»

Публикации за 27.12.16

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в ходе своей итоговой пресс-конференции заявил, что тариф на проезд в общественном транспорте может повыситься до 29 рублей.

«Предпосылки к повышению цен были давно. Еще когда мы обсуждали повышение тарифа до 26 рублей, транспортные предприятия закладывали обоснование на 28 рублей. Поэтому в этом году они снова обратились в РЭК. Предварительно можно говорить, что речь шла о 29 рублях за поездку, но это только в том случае, если пассажир покупает разовый билет за наличные деньги. При пользовании электронным кошельком останется 26 рублей. Повторяю, РЭК еще не приняла решение, но это цифры, которые обсуждались», – заявил Якоб.

Напомним, Екатеринбургский метрополитен надеется повысить свой тариф до 35 рублей. Сегодня тема недофинансирования метро вновь была поднята на заседании гордумы. Депутат Юрий Дозорец обратил особое внимание на состояние Екатеринбургского метрополитена. «Нам на прошлом заседании Шафрай (директор метрополитена, – прим. NDNews.ru) докладывал, что износ техники составил 60%. Метро – это объект повышенной опасности, там необходимо соблюдать технический регламент, все правила безопасности. Завтра состоится заседание РЭК, и возможно поднимут стоимость проезда. Но хватит ли метро этой стоимости? Может нужно заложить компенсацию и для метрополитена? Предлагаю с этой просьбой обратиться в область», – заявил парламентарий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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