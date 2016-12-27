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Екатеринбург

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Публикации за 27.12.16

Екатеринбург перешел в режим предновогодних пробок (ФОТО)

Екатеринбург перешел в режим предновогодних пробок (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня практически весь день фиксируются 7-балльные пробки. В заторах стоят центральные улицы и дороги, через которые можно попасть на Объездную. Вероятно, в вечерний час пик город встанет намертво.

Новый День: Екатеринбург перешел в режим предновогодних пробок (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, с сегодняшнего дня город перешел в режим предновогодних пробок – вместо традиционных заторов в утренние и вечерние часы пик серьезные затруднения в движении наблюдаются практически весь день. Свободными дороги были лишь с самого утра. Как говорят автомобилисты, у многих начинаются корпоративы, и потому с утра за руль рискуют сесть не все. Зато уже днем начинаются поездки тех, кто везет детей на утренники, развозит подарки по офисам или возвращается с сокращенного рабочего дня. Сумятицу в движение вносят и едущие закупаться подарками и продуктами, в том числе из области – это заметно и по торговым центрам, где даже в рабочее время не протолкнуться. Практически с полудня пробки достигают 6-7 баллов.

Новый День: Екатеринбург перешел в режим предновогодних пробок (ФОТО)

К пяти часам вечера город встал в 7-балльные пробки, при этом центр города стоит намертво: улицы Куйбышева, Малышева и Ленина сервис «Яндекс.Пробки» на некоторых участках окрасил в темно-бордовый, то есть движение здесь крайне затруднено. Другие участки этих улиц и других центральных – просто красные. Автомобилисты по своему опыту прогнозируют, что после 6 часов вечера в Екатеринбурге будут пробки от 8 баллов и выше.

Новый День: Екатеринбург перешел в режим предновогодних пробок (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.12.16

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