Выемка документов в Березовском: ФСБ наведалась к первому заму главы по земельным вопросам

Публикации за 27.12.16

Как стало известно NDNews.ru, сегодняшняя выемка документов в администрации Березовского касалась бумаг, свидетельствующих о сделках с землей, – это функционал первого заместителя главы администрации Березовского Александра Коргуля.

СУ СК РФ по Свердловской области проводило выемку документов при оперативной поддержке сотрудников ФСБ по ч.4 ст.158 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Речь идет об отчуждении крупного земельного участка в Березовском стоимостью 10 млн рублей. Отметим, что, согласно сообщениям СУ, чиновники оказывали всяческое содействие при предоставлении документов. При этом, как стало известно из источников в самом Березовском, после визита силовиков Коргуль спокойно уехал в Росреестр по служебным делам и задержан не был. Отметим, что в разговоре с корреспондентом NDNews.ru Коргуль предпочел отрицать, что ведущиеся следственные действия касаются его и его подчиненных.

На начальном этапе, когда информацией о выемках силовики делились очень скупо, звучала и еще одна версия: интерес к персоне замглавы мог быть вызван распространенным в узких кругах мнением о том, что Коргуль – это человек экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова, занимается схожим функционалом и учились они вместе, на судебно-прокурорском факультете. Правда, Пьянков выпустился в 1998 году, а Коргуль – в 1999-м. При этом в Березовском проживает близкий друг, своего рода хранитель бизнеса Пьянкова главврач березовской ЦГКБ Станислав Кан. Иными словами, появление сотрудников ФСБ производит на зрителя, знакомого с делом МУГИСО, серьезное впечатление.

Между тем, как удалось проверить и нам, и это подтвердил сам Коргуль, – он закончил УрГЮА позже. Знаком с Пьянковым не был. Карьеры не пересекались. Источники, близкие к семье экс-министра, также заявляют, что это посторонний человек, странным образом заработавший себе репутацию однокурсника влиятельного подследственного.

Таким образом, выемки документов явно касались Коргуля, но вряд ли относятся к делу МУГИСО. По крайней мере, если верить словам первого зама главы администрации.

Березовский, служба информации РИА «Новый День»

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