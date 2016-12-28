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Екатеринбург

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Публикации за 28.12.16

Досрочные выборы в гордуму Екатеринбурга состоятся в марте 2017 года

Досрочные выборы в гордуму Екатеринбурга состоятся в марте 2017 года

Избирательная комиссия Екатеринбурга сегодня приняла решение о переносе дополнительных выборов депутатов городской думы по двум избирательным округам с сентября на март 2017 года. Об этом NDNews.ru сообщил председатель горизбиркома Илья Захаров. Потенциальные кандидаты смогут заявить о своем выдвижении уже с 30 декабря – избирательная комиссия будет работать все новогодние праздники, но в сокращенном режиме.

Досрочные выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут по Кировскому одномандатному округу №8 и Орджоникидзевскому округу №14. Избранные от этих территорий депутаты покинули думу минувшей осенью: , а региона. Изначально планировалось, что городские довыборы пройдут в единый день голосования – 10 сентября 2017 года. Но впоследствии горизбирком обратился в ЦИК с предложением перенести кампанию на полгода раньше, чтобы не оставлять на целый год два крупных района Екатеринбурга без представителей в думе (в двух округах зарегистрировано более 120 тысяч избирателей). После долгих переговоров ЦИК согласовал новую дату выборов – 19 марта 2017 года. Это означает, что у возможных претендентов на депутатские места осталось всего три месяца на подготовку к избирательной кампании.

«Я не думаю, что нас ждут какие-то грандиозные выборы. Завтра будет опубликовано постановление о решении избирательной комиссии, с 30 декабря начнется выдвижение кандидатов. С 31 декабря и по 8 января включительно с 12 до 14 часов комиссия будет принимать документы кандидатов, с 9 января избирком работает в обычном режиме. Выдвижение продолжится до 18 часов 27 января», – рассказал Илья Захаров.

Стоит отметить, что самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий для участия в кампании необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. Для каждого из указанных округов требуется порядка 300 подписей. «Не думаю, что это может стать проблемой для кандидатов, за месяц можно успеть. Главное – ответственно подойти к оформлению подписей, так как чаще всего кандидатам отказывают в регистрации из-за ошибок в документах», – пояснил собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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