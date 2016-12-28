Собиратель людей русских: Евгений Тефтелев заявил, что под его руководством население Челябинска стремительно растет (ВИДЕО) / Статистка утверждает обратное

Публикации за 28.12.16

Глава Челябинска Евгений Тефтелева заявил, что горожане не стремятся переехать на постоянное место жительства в другие регионы, наоборот – масса людей перебирается в южноуральскую столицу, чтобы «жить и работать».

Как передает корреспондент агентства «Новый День», мэр не верит в то, что среди челябинцев усилились миграционные настроения. Ни массовые закрытия кафе и ресторанов, владельцы которых откровенно заявляют о намерении переехать из Челябинска, ни исследования рекрутинговых агентств и порталов недвижимости, свидетельствующие о том, что две трети экономически активных горожан всерьез задумываются о переезде, ни наблюдения горожан, все чаще провожающих друзей и родственников в другие города, по мнению Евгения Тефтелева не свидетельствуют о массовом исходе челябинцев.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZwZYlxeFMFE&rel=0">Video</a> Мэр утверждает, что за время его двухгодичного руководства население города увеличилось на 50 тысяч человек и это не мигранты

Стоит признать, что население Челябинска действительно выросло. Возможно, и вклад мигрантов был невелик, но и заслуги руководства города в этом тоже нет. Дело в реализации региональной программы расселения жителей аварийных домов. Благодаря ей централизованно в южноуральскую столицу переехало несколько тысяч человек из 14 муниципалитетов области. Кроме того, в Челябинск от безысходности, в поисках хоть какой-то работы, продолжаются стекаться жители малых городов и южноуральских сел.

Но темпы прироста очень далеки от озвученных мэром.

Так, по данным Челябинскстата, численность постоянного населения южноуральской столицы на 1 января 2015 года (напомним, Тефтелев возглавил администрацию города в декабре 2014 года) составляла 1 миллион 183 тысячи 387 человек (а не 1 миллион 140 тысяч, как утверждает мэр). За 2015 год население увеличилось на 8 тысяч 612 человек до 1 миллиона 192 тысяч на 1 января 2016 года (а мэр, напомним, утверждает, что сейчас в городе живет 1 миллион 192 тысяч человек, и настаивает, что 50 тысяч новых челябинцев появились при нем. Вопрос – где эти люди?).

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Статистика по «прибывшим» и «выбывшим» также не соответствует данным мэра. По информации Челябинсктата, в 2015 году число «выбывших» из южноуральской столицы составило 25 тысяч 540 человек, прибыло – 30 тысяч 748 – всего на 5 тысяч 200 больше. Официальной статистики по 2016 году пока нет, но опять же с трудом верится, что в 2016 году в город накрыла волна желающих «жить и работать».

Заявление Тефтелева о том, что в Челябинске продолжается естественный прирост тоже сомнительно. С 2012 года рождаемость превышала смертность на территории всего Южного Урала. Однако в текущем году ситуация изменилась. По данным министра здравоохранения области Сергея Кремлева, за 10 месяцев текущего года на Южном Урале родилось 39 тысяч 192 ребенка, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. За те же 10 месяцев умерло 39 тысяч 639 южноуральцев. Естественная убыль населения составила 447 человек.

Министр признал, что за оставшиеся 2 месяца показатель смертности перекрыть вряд ли удастся, отметив, что причина падения рождаемости – вступление в детородный возраст малочисленного поколения, рожденного в 1990-х годах.

Вряд ли Челябинск столь уникален, чтобы не соответствовать демографическим тенденциям, складывающимся в стране многими десятилетиями.

А высказывание Евгения Тефтелева о росте спроса на жилье вообще ставит в тупик: мэр настолько не в курсе ситуации или знает что-то такое, что сокрыто от всех остальных? На протяжении двух лет риелторы, застройщики, эксперты рынка недвижимости говорят о том, что спрос на жилье падает, и как следствие снижаются цены и объемы строительства.

Так, по данным делового портала «Bfm74.ru» за 2016 год снижение цен на недвижимость в зависимости от сектора составило от 15% до 50%.

«Продолжилось падение цен, они действительно скорректировались с начала года. И цены корректируются вниз, начиная с 2015 года. Сократилось количество сделок, как в новостройках, так и на вторичке. Сократилось количество нового строящегося жилья, и сократился объем ввода жилья», – цитирует портал директора по развитию компании «Служба недвижимости» Дениса Стукалова.

Челябинск, Юлия Малецкая, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 28.12.16

На Южном Урале пассажир поезда порезал полицейского. / В Челябинске медцентр поймали на незаконной выдаче «водительской» справки наркобольному. / В Копейске будут судить чертову дюжину «черных» риелторов, обманувших 30 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»