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Публикации за 19.12.16

В Каменске-Уральском 18-летнего рабочего затянуло в короб транспортера на заводе ОК «Русал»: следователи выясняют причины ЧП

В Каменске-Уральском 18-летнего рабочего затянуло в короб транспортера на заводе ОК «Русал»: следователи выясняют причины ЧП

В Каменске-Уральском проводится доследственная проверка по факту тяжелого травмирования 18-летнего работника на Уральском алюминиевом заводе, входящем в ОК «Русал».

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области, инцидент произошел вечером 17 декабря. По предварительной информации, пострадавший работник наступил на движущуюся ленту транспортера и был затянут в короб транспортера. Молодой человек получил множественные переломы ребер. Пострадавшего доставили в больницу, где ему в настоящее время оказывается необходимая помощь.

«В рамках доследственной проверки следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками надзорных и контролирующих органов проводится комплекс мероприятий, направленных на самое тщательное выяснение всех обстоятельств случившегося и дачу правовой оценки ситуации. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся опросы работников и представителей администрации предприятия, запрошена необходимая документация, касающаяся обеспечения безопасности работников при проведении ими работ», – сообщили в следственном управлении.

Добавим, что за последние несколько месяцев на территории промплощадок «Русала» в Каменске-Уральском было зафиксировано несколько ЧП на производстве. В том числе с летальным исходом.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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