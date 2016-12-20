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Екатеринбург

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Публикации за 20.12.16

Срочно! Барда Новикова вызывают в ГСУ, чтобы предъявить ему обвинение

Срочно! Барда Новикова вызывают в ГСУ, чтобы предъявить ему обвинение

Барда Александра Новикова вызывают в главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области, чтобы предъявить ему обвинение по ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Как передает корреспондент NDNews.ru из зала суда, где сегодня избирают меру пресечения в отношении экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, который был партнером Новикова, такую информацию только что озвучили следователи.

Напомним, речь идет об обмане пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс», который должен был появиться на берегу Шарташа. 65 человек сделали взносы на общую сумму 150 млн рублей, но так и не дождались строительства домов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.12.16

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