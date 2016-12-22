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Публикации за 22.12.16

Александр Новиков намерен явиться в ГСУ, где его ждут для предъявления обвинения / Его представители анонсируют пресс-конференцию

Александр Новиков намерен явиться в ГСУ, где его ждут для предъявления обвинения Его представители анонсируют пресс-конференцию

Бард Александр Новиков должен явиться сегодня в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, где ему намерены предъявить обвинение.

Соответствующее заявление сделала сегодня его официальный представитель Анастасия Теодоракис, она сообщила, что допрос назначен сегодня на 16:00, и отметила, что распространяемая СМИ информация о том, что бард уезжал в США, не соответствует действительности – все это время он находился в Екатеринбурге.

Кроме того пресс-секретарь Александра Новикова анонсировала на завтра на 10 часов в пресс-центре «Интерфакс-Урал» встречу с журналистами, на которой певец и худрук Театра эстрады должен сделать некое заявление. Отметим, что встреча станет возможной в том случае, если следователь не станет настаивать на мере пресечения, связанной с ограничением свободы.

Как , обвинение Новикову следователь Ирина Лиханова намерена предъявить по ч.4 ст 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Дело который должен был появиться на берегу Шарташа. 65 человек сделали взносы на общую сумму 150 млн рублей, но так и не дождались строительства домов.

Добавим, что в 12 часов одновременно с планирующейся пресс-конференцией должно состояться заседание в Верх-Исетском суде по избранию меры пресечения бизнес-партнеру Новикова Михаилу Шилиманову. Следователь заявила ходатайство о заключении его под стражу, которое поддержали 13 потерпевших по делу о недострое «Бухта Квинс».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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